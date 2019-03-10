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Республиканская студотрядовская акция «Выбираем студотряд!» стартует в Гродно

10.03.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Для информирования молодых людей о возможностях трудоустройства в период третьего трудового семестра в составе студенческих отрядов Общественное объединение «Белорусский республиканский союз молодежи» 11 марта 2019 года дает общереспубликанский старт акции «Выбираем студотряд!».

Основные мероприятия акции в Гродно пройдут в штабах трудовых дел первичных организаций ОО «БРСМ» учреждений высшего образования. В местах проведения акции участники студенческих отрядов будут проводить информационную работу, направленную на привлечение молодежи для участия в студотрядовском движении ОО «БРСМ». Рекламные стенды, выставки достижений конкурса «Трудовой семестр», демонстрация презентаций, видеороликов, раздача рекламной продукции с приглашением зарегистрироваться в качестве желающего трудоустроиться – все это станет неотъемлемой частью акции.

Акция стартует в марте и продлится по июль текущего года. В период ее проведения будут сформированы базы данных желающих трудоустроиться, проведена договорная компания с предприятиями и организациями, реализована трудовая акция «ТрудКрут».

Место проведения мероприятий акции:

Наименование УО Время и место проведения (в т.ч. адрес) Ответственное лицо
УО «Гродненский государственный аграрный университет» 11.00

Главный корпус университета ул. Терешковой, 28

 Секретарь ПО ОО «БРСМ» с правами РК

Бобнис Виктория Валерьевна

80295312520
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 12.00-14.00

Главный корпус университета, ул.Горького, 80,

1 этаж

 Секретарь ПО ОО «БРСМ» с правами РК

Зарадей Виктор Николаевич

80298298881
УО «Гродненский государственный университет им.Я.Купалы» 13.00

Главный корпус университета, ул. Ожешко, 22

 Секретарь ПО ОО «БРСМ» с правами РК Есин Андрей Геннадьевич

80336233585 

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http://grodnonews.by/

 
Теги: Гродно
 
 
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