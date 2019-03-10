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Республиканская студотрядовская акция «Выбираем студотряд!» стартует в Гродно
10.03.2019 — Разное | Вороновская газета
Для информирования молодых людей о возможностях трудоустройства в период третьего трудового семестра в составе студенческих отрядов Общественное объединение «Белорусский республиканский союз молодежи» 11 марта 2019 года дает общереспубликанский старт акции «Выбираем студотряд!».
Основные мероприятия акции в Гродно пройдут в штабах трудовых дел первичных организаций ОО «БРСМ» учреждений высшего образования. В местах проведения акции участники студенческих отрядов будут проводить информационную работу, направленную на привлечение молодежи
Акция стартует в марте и продлится по июль текущего года. В период ее проведения будут сформированы базы данных желающих трудоустроиться, проведена договорная компания с предприятиями и организациями, реализована трудовая акция «ТрудКрут».
Место проведения мероприятий акции:
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Для информирования молодых людей о возможностях трудоустройства в период третьего трудового семестра в составе студенческих отрядов Общественное объединение...
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