Республиканская студотрядовская акция «Выбираем студотряд!» стартует в Гродно





Для информирования молодых людей о возможностях трудоустройства в период третьего трудового семестра в составе студенческих отрядов Общественное объединение «Белорусский республиканский союз молодежи» 11 марта 2019 года дает общереспубликанский старт акции «Выбираем студотряд!».

Основные мероприятия акции в Гродно пройдут в штабах трудовых дел первичных организаций ОО «БРСМ» учреждений высшего образования. В местах проведения акции участники студенческих отрядов будут проводить информационную работу, направленную на привлечение молодежи для участия в студотрядовском движении ОО «БРСМ». Рекламные стенды, выставки достижений конкурса «Трудовой семестр», демонстрация презентаций, видеороликов, раздача рекламной продукции с приглашением зарегистрироваться в качестве желающего трудоустроиться – все это станет неотъемлемой частью акции.

Акция стартует в марте и продлится по июль текущего года. В период ее проведения будут сформированы базы данных желающих трудоустроиться, проведена договорная компания с предприятиями и организациями, реализована трудовая акция «ТрудКрут».

Место проведения мероприятий акции:

Наименование УО Время и место проведения (в т.ч. адрес) Ответственное лицо УО «Гродненский государственный аграрный университет» 11.00 Главный корпус университета ул. Терешковой, 28 Секретарь ПО ОО «БРСМ» с правами РК Бобнис Виктория Валерьевна 80295312520 УО «Гродненский государственный медицинский университет» 12.00-14.00 Главный корпус университета, ул.Горького, 80, 1 этаж Секретарь ПО ОО «БРСМ» с правами РК Зарадей Виктор Николаевич 80298298881 УО «Гродненский государственный университет им.Я.Купалы» 13.00 Главный корпус университета, ул. Ожешко, 22 Секретарь ПО ОО «БРСМ» с правами РК Есин Андрей Геннадьевич 80336233585

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