Ветрено и дождливо будет в Беларуси 11 марта





Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 11 марта — утром и днем по югу республики ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно, временами возможны дождь и мокрый снег. Ночью местами, днем по северо-западной половине пройдут кратковременные осадки.

Ветер ожидается западный, юго-западный умеренный, по северной половине республики ожидается усиление с порывами до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью понизится местами до минус 2 градусов. В середине дня воздух прогреется до 7 градусов тепла.

СТОИТ ПОЧИТАТЬ Весенний сезон охоты на гусей и уток может открываться в охотхозяйствах с 9 марта