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Ветрено и дождливо будет в Беларуси 11 марта

10.03.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 11 марта — утром и днем по югу республики ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды. 

Будет облачно, временами возможны дождь и мокрый снег. Ночью местами, днем по северо-западной половине пройдут кратковременные осадки. 

Ветер ожидается западный, юго-западный умеренный, по северной половине республики ожидается усиление с порывами до 15-20 м/с. 

Температура воздуха ночью понизится местами до минус 2 градусов. В середине дня воздух прогреется до 7 градусов тепла.
 
 
 
 
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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 11 марта — утром и днем по югу республики ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с, сообщили БЕЛТА в...
 
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