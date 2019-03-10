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Ветрено и дождливо будет в Беларуси 11 марта
10.03.2019 — Разное | Вороновская газета
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 11 марта — утром и днем по югу республики ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с, сообщили
Будет облачно, временами возможны дождь и мокрый снег. Ночью местами, днем по северо-западной половине пройдут кратковременные осадки.
Ветер ожидается западный, юго-западный умеренный, по северной половине республики ожидается усиление с порывами до 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью понизится местами до минус 2 градусов. В середине дня воздух прогреется до 7 градусов тепла.
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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 11 марта — утром и днем по югу республики ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с, сообщили БЕЛТА в...
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