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«Для него я готова на всё». Известные белорусские спортсменки рассказали о своих детях

10.03.2019 23:29 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Многие ухитряются совмещать ответственную миссию быть мамой с большой спортивной карьерой. Этими уникальными женщинами остается только восхищаться, сообщили в программе «Неделя спорта». Юлия Силипицкая на неделе в этом убедилась.

Кто знает, может через какое-то время баскетбольный клуб «Горизонт» начнет работу в новом формате – микст. Уже есть пять кандидатов, в их числе Федор Борисович. Он стал первым, кто тестирует тренировки будущего. Дядя Федор, по материнской линии Трофимов, пока делает первые «ползки в баскетболе». И в этом ему помогают известные люди.

«Для него я готова на всё». Известные белорусские спортсменки рассказали о своих детях

«Для него я готова на всё». Известные белорусские спортсменки рассказали о своих детях

«Для него я готова на всё». Известные белорусские спортсменки рассказали о своих детях

«Для него я готова на всё». Известные белорусские спортсменки рассказали о своих детях

Мальчик на генном уровне получил в подарок «спортивный стержень»: его мама – главный тренер женской национальной команды по баскетболу Наталья Трофимова. Уже через неделю после рождения сына была на тренерском мостике.

«Для него я готова на всё». Известные белорусские спортсменки рассказали о своих детях

Наталья Трофимова, главный тренер женской сборной Беларуси по баскетболу:
Тяжело. Больше всего беспокоят мои бессонные ночи, постоянные просыпания: еда, питье, смена памперсов… И особенно происходит у нас это ночью.

Когда я прихожу домой с работы, эта улыбка и эти первые шаги, когда он ползет, даже руки не успевает переставлять, несется к тебе, чтобы обняться... Да, это, несомненно, воодушевляет, дает энергию работать дальше.

«Для него я готова на всё». Известные белорусские спортсменки рассказали о своих детях

Сегодня Наталья Трофимова вместе со своей командой и со сборной, как и десять лет назад, очень хочет олимпийскую медаль.

«Для него я готова на всё». Известные белорусские спортсменки рассказали о своих детях

Наталья Трофимова:
Я думаю, что каждый спортсмен, каждый тренер стремится к высшим достижениям, поэтому я надеюсь, что они у нас еще впереди. Конечно, выступление на чемпионате Европы, попадание в квалификацию олимпийскую.

В отличие от первопроходца Федора Борисовича, Глеб Сергеевич Иванов уже пять лет изучает не только жизнь, но и вселенную. Он точно знает, когда его мама чехлит чемодан, и к чему это ведет: мама уедет покорять легкоатлетический Олимп, а сын за нее будет болеть дома.

«Для него я готова на всё». Известные белорусские спортсменки рассказали о своих детях

«Для него я готова на всё». Известные белорусские спортсменки рассказали о своих детях

Моя мама – спортсмен-чемпион.

Ребенок для Анастасии Мирончик-Ивановой стал целебным эликсиром в самые трудные моменты спортивной жизни. Благодаря его неуемному характеру победителя, спортсменка смогла не только пережить дисквалификации, но и возродится, как птица Феникс из пепла.

«Для него я готова на всё». Известные белорусские спортсменки рассказали о своих детях

Анастасия Мирончик-Иванова, серебряный призер чемпионата Европы по легкой атлетике в помещениях:
Депрессия у меня длилась всего лишь одни сутки, когда я узнала об этой новости. Несправедливо, я считаю, и не очень приятно.

Глеб рядом, который не давал мне подумать даже об этом. Я крутилась, вертелась: на тренировках, с Глебом...

Анастасия всего неделю назад смогла покорить европейский пьедестал. На зимнем чемпионате Европы в Глазго ее серебро – это первая ступень к большой победе ради семьи.

«Для него я готова на всё». Известные белорусские спортсменки рассказали о своих детях

Анастасия Мирончик-Иванова:
Маленький ребенок. Он взрослеет. И ради него хотелось, чтобы потом, когда он пойдет в школу, он гордился своей мамой, рассказывал всем в классе.

Сейчас вся семья вместе, непродолжительный отпуск они проведут в Минске, в уютной столичной квартире, где всё буквально пропитано любовью. Совсем скоро мама-спортсменка вновь начнет собираться на ратный бой.

Анастасия Мирончик-Иванова:
Я просто хочу наслаждаться прыжками на Европейских играх, на чемпионате мира, на Олимпийских играх. Когда мать защищает своего ребенка, поднимает тяжелую плиту, откуда-то берутся силы. У нас подобно этому. У меня похожее чувство.

Савелий с рождения узнает о тонкостях женской борьбы. Его мама – чемпионка мира по вольной борьбе Ванесса Колодинская.

«Для него я готова на всё». Известные белорусские спортсменки рассказали о своих детях

«Для него я готова на всё». Известные белорусские спортсменки рассказали о своих детях

Ванесса Колодинская, двукратная чемпионка мира по борьбе:
Как только Савелий родился, я больших перерывов не делала. Сразу начала восстанавливаться и выходить на ковер. Через два месяца я уже пыталась делать первые тренировки на ковре.

Мама – спортсменка, 13-я в мировом рейтинге в своем весе. Но этого ей мало – она держит курс на Токио. Сегодня в ее плотном графике сборов и стартов появилась минутка свободного времени.

Для любой мамы смех ее ребенка – огромная радость, для мамы спортсменки – это еще и релакс, восстановление и стимул на дальнейшие победы…

«Для него я готова на всё». Известные белорусские спортсменки рассказали о своих детях

«Для него я готова на всё». Известные белорусские спортсменки рассказали о своих детях

Ванесса Колодинская:
Мне еще хотелось бы показать себя на Европейских играх-2019 и на Олимпиаде, конечно. Мой сын для меня – это всё, самая большая мотивация для меня, для достижения больших результатов. Для него я готова на всё.

Как здорово побеждать на спортивных дорожках, площадках, помостах, купаться в славе и цветах. Но когда ты еще и мама, всё меркнет перед крепкими объятиями ребенка, который шепчет: «Мамочка, давай, ты справишься».

«Для него я готова на всё». Известные белорусские спортсменки рассказали о своих детях
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Многие ухитряются совмещать ответственную миссию быть мамой с большой спортивной карьерой. Этими уникальными женщинами остается только...
 
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