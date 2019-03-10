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«Для него я готова на всё». Известные белорусские спортсменки рассказали о своих детях
Новости Беларуси. Многие ухитряются совмещать ответственную миссию быть мамой с большой спортивной карьерой. Этими уникальными женщинами остается только восхищаться, сообщили в программе «Неделя спорта». Юлия Силипицкая на неделе в этом убедилась.
Кто знает, может через какое-то время баскетбольный клуб «Горизонт» начнет работу в новом формате – микст. Уже есть пять кандидатов, в их числе Федор Борисович. Он стал первым, кто тестирует тренировки будущего. Дядя Федор, по материнской линии Трофимов, пока делает первые «ползки в баскетболе». И в этом ему помогают известные люди.
Мальчик на генном уровне получил в подарок «спортивный стержень»: его мама – главный тренер женской национальной команды по баскетболу Наталья Трофимова. Уже через неделю после рождения сына была на тренерском мостике.
Наталья Трофимова, главный тренер женской сборной Беларуси по баскетболу:
Когда я прихожу домой с работы, эта улыбка и эти первые шаги, когда он ползет, даже руки не успевает переставлять, несется к тебе, чтобы обняться... Да, это, несомненно, воодушевляет, дает энергию работать дальше.
Сегодня Наталья Трофимова вместе со своей командой и со сборной, как и десять лет назад, очень хочет олимпийскую медаль.
Наталья Трофимова:
В отличие от первопроходца Федора Борисовича, Глеб Сергеевич Иванов уже пять лет изучает не только жизнь, но и вселенную. Он точно знает, когда его мама чехлит чемодан, и к чему это ведет: мама уедет покорять легкоатлетический Олимп, а сын за нее будет болеть дома.
Моя мама – спортсмен-чемпион.
Ребенок для Анастасии Мирончик-Ивановой стал целебным эликсиром в самые трудные моменты спортивной жизни. Благодаря его неуемному характеру победителя, спортсменка смогла не только пережить дисквалификации, но и возродится, как птица Феникс из пепла.
Анастасия Мирончик-Иванова, серебряный призер чемпионата Европы по легкой атлетике в помещениях:
Глеб рядом, который не давал мне подумать даже об этом. Я крутилась, вертелась: на тренировках, с Глебом...
Анастасия всего неделю назад смогла покорить европейский пьедестал. На зимнем чемпионате Европы в Глазго ее серебро – это первая ступень к большой победе ради семьи.
Анастасия Мирончик-Иванова:
Сейчас вся семья вместе, непродолжительный отпуск они проведут в Минске, в уютной столичной квартире, где всё буквально пропитано любовью. Совсем скоро мама-спортсменка вновь начнет собираться на ратный бой.
Анастасия Мирончик-Иванова:
Савелий с рождения узнает о тонкостях женской борьбы. Его мама – чемпионка мира по вольной борьбе Ванесса Колодинская.
Ванесса Колодинская, двукратная чемпионка мира по борьбе:
Мама – спортсменка, 13-я в мировом рейтинге в своем весе. Но этого ей мало – она держит курс на Токио. Сегодня в ее плотном графике сборов и стартов появилась минутка свободного времени.
Для любой мамы смех ее ребенка – огромная радость, для мамы спортсменки – это еще и релакс, восстановление и стимул на дальнейшие победы…
Ванесса Колодинская:
Как здорово побеждать на спортивных дорожках, площадках, помостах, купаться в славе и цветах. Но когда ты еще и мама, всё меркнет перед крепкими объятиями ребенка, который шепчет: «Мамочка, давай, ты справишься».
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Новости Беларуси. Многие ухитряются совмещать ответственную миссию быть мамой с большой спортивной карьерой. Этими уникальными женщинами остается только...
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