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Богданович об ОИ в Беларуси: «Я думаю, что в перспективе всё это может быть»

10.03.2019 23:22 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Герои первого Европейского мультифорума точно знают, какой ценой даются победы. Олимпийский чемпион и победитель I Европейских игр в гребле на байдарках и каноэ Александр Богданович делится воспоминаниями того триумфа, сообщили в программе «Неделя спорта».

После серебра Лондонской Олимпиады у Александра и Андрея Богдановичей на воде ладилось далеко не всё и о перспективах наших гребцов говорили разное. Первые Европейские игры для братьев стали не только шансом показать и доказать свой уровень, но и возможностью дополнить список титулов новым званием.

Богданович об ОИ в Беларуси: «Я думаю, что в перспективе всё это может быть»

Александр Богданович, победитель I Европейских игр:
Если кто следит за спортом, знает, что первым олимпийским чемпионом по гребле был у нас Макаренко Сергей Лаврентьевич. И мне очень хотелось, чтобы мы были первыми олимпийскими европейскими чемпионами.

На турнир в Баку Богдановичи выходили в статусе главных претендентов на медали. Однако золото и серебро Олимпиад за спиной этот европейский старт легче не сделали.

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Александр Богданович:
Мы неплохо пошли на старте, но россияне, у них тактика была, чтобы со старта нас кинуть в отработку, то есть это выехать вперед, и когда волна идет от лодки, и если в нее попадает соперник, то грести уже невозможно. Но мы удержались и вот пошли на финиш.   

В том заезде за победу сражались сильнейшие команды мира. Несмотря на то, что было это 4 года назад, чемпион помнит этот день как вчера. Цена золота – 4 сотые секунды.

Богданович об ОИ в Беларуси: «Я думаю, что в перспективе всё это может быть»

Александр Богданович:
Я подумал «Как здорово», правда. Здесь на видео плохо видно, что мы выиграли. Но когда я ехал, я видел, что мы выиграли. Когда гимн играет – самые счастливые моменты в жизни спортсмена.   

На первых Европейских играх сборная Беларуси завоевала 43 медали, 10 из которых – золотые. Дома такой результат если не превзойти, то хотя бы повторить, хочется. Но 4 года спустя спортсменам будет в разы труднее.   

Александр Богданович:
Прошел первый форум и увидели «О,класс! Супер». Европейский континент – просто бомба, там интересно собрать, интересно поучаствовать. Если смотреть с этой точки зрения, то все уже подойдут более подготовленными. Один момент – это то, что все уже поняли, что это. Второй – лицензия на Олимпийские игры.

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Белорусскую команду на мультифоруме представит много молодых спортсменов. Проблема с оттоком перспективных атлетов актуальна всегда, но меры, принятые в последние годы, дают плоды.

Александр Богданович:
Когда было сказано, что за каждый поднятый флаг на международной арене, спортсмен должен получать вознаграждение, и вот этот всплеск пошел. Это где-то 98-99 годы, пошел приток спортсменов. Все вернулись в Беларусь, потому что лучше, чем на Родине, нигде нет.

Для спорта 4 года – большой отрезок. В 2015 Александр Богданович сражался за золото Европейских игр. На Вторых, домашних играх титулованный спортсмен будет уже в другом амплуа.

Богданович об ОИ в Беларуси: «Я думаю, что в перспективе всё это может быть»


Александр Богданович:
Я буду рядом везде со спортсменами. Конечно же, буду активен. Очень сложно, если честно, наблюдать со стороны за своим видом спорта.  

Вторые Европейские игры – очередной опыт Беларуси в проведении крупных международных турниров. Но мультифорум, считает олимпийский чемпион, не предел.

Александр Богданович:
Когда мы приняли решение принимать Европейские игры – это было очень здорово и правильно. Ведь 2014 год показал, когда мы проводили Чемпионат мира по хоккею, насколько мы умеем проводить спортивные мероприятия, сколько людей приехало и увидело, что такое Беларусь. Я думаю, что в перспективе все это может быть. Олимпийские игры. В перспективе. Нужно всегда выше закидывать.

Богданович об ОИ в Беларуси: «Я думаю, что в перспективе всё это может быть»
 
 
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Новости Беларуси. Герои первого Европейского мультифорума точно знают, какой ценой даются победы. Олимпийский чемпион и победитель I Европейских игр в гребле на...
 
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