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Кочанова об истории с основателем «Реви Тара»: Нужно услышать и другую сторону

11.03.2019 07:01 — Разное | Tut.by  
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Администрация президента Беларуси разбирается в проблеме основателя «Реви Тара» Сергея Тарасюка, о котором экономист Ярослав Романчук рассказал Александру Лукашенко 1 марта во время «Большого разговора с президентом». Об этом заявила глава Администрации президента Нталья Кочанова в эфире телеканала СТВ.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Наталья Кочанова, комментируя заявление Ярослава Романчука и последовавшую за этим встречу с Сергеем Тарасюком, отметила, что одна из основных функций Администрации Президента — контроль за выполнением поручений главы государства.

«Поэтому мы сразу приступили, не дожидаясь никаких протоколов и еще каких-то поручений — президент сказал — значит мы должны четко понимать, что это такой сигнал к исполнению», — заявила она.

Она подтвердила, что встреча с основателем «Реви Тара» состоялась.

«Мы будем разбираться, потому что в каждом вопросе спешить не надо. Надо внимательно изучить ту ситуацию, которая складывалась в то время, почему были приняты такие решения. Ведь там действительно есть вопросы у бизнесмена к местным органам власти. Но мы услышали одну сторону, нужно услышать и другую. Сейчас дано поручение, мы разбираемся по всем этим вопросам. Поднимаем документы для того, чтобы это была истинная правда и так, как должно быть», — отметила чиновница.

Напомним, 4 марта соучредителя компании «Реви Тар Инвест» Сергея Тарасюка пригласили в Администрацию президента. По словам бизнесмена сначала он несколько часов общался с замначальника управления экономики администрации, а потом у них состоялась полуторачасовая встреча с главой АП Натальей Кочановой и заместителем главы АП Николаем Снопковым.

— Глава администрации была очень возмущена сложившейся ситуацией, и она сказала, что сейчас они будут проверять всю информацию. Обещала в ближайшее время разобраться, — говорит бизнесмен.

По итогам встречи он сделал вывод о том, что в АП «поручения президента выполняются очень ответственно и дотошно». Сейчас Сергей Тарасюк будет досылать им дополнительные документы, после изучения которых будет подготовлен доклад Александру Лукашенко.

На «Большом разговоре» с президентом Романчук рассказал о нескольких проблемах «Реви Тар Инвест». В частности, об угрозе сноса пристроек возле метро «Каменная Горка» и «Восток», о фактическом сносе строящегося здания в Малиновке и о предполагаемом лишении предпринимателя теннисных кортов в Ратомке.

— Получается абсурдная вещь для предпринимателя средней руки: вот его корты, вот дети, вот инфраструктура. Он готов академию тенниса построить на свои деньги, а чиновники мешают, — сказал тогда экономист.

Александр Лукашенко не поверил, что это возможно в Беларуси, и поручил разобраться в ситуации до 8 марта.

История вопроса

Соучредитель «Реви Тара» Сергей Тарасюк в 2013 году купил дом с участком в Ратомке. Потом, по его словам, он законно объединил этот участок с несколькими соседними и открыл там агроусадьбу. Далее он решил сделать там еще и теннисные корты. Ждановичский сельсовет разрешил ему организовать их на земле с целевым назначением «для ведения личного подсобного хозяйства» (ЛПХ).

Агроусадьба с кортами работала уже несколько лет, после чего началась прокурорская проверка. По словам Сергея, она делала упор на нецелевое использование земельного участка. Бизнесмен с этим не соглашался, ссылаясь на указ президента, который позволяет использовать земли ЛПХ для организации спортивных площадок. Но суды он проиграл.

А потом к вопросу подключились местные власти. Как выяснилось, в 2013 году они зарегистрировали на него первый земельный участок (который потом объединился с соседними) в момент, когда он еще не прописался в доме, а был прописан в минской квартире. Но по закону это можно было делать только после регистрации в доме в Ратомке. Поэтому в 2017-м власть решила, что первый участок предоставлен Сергею незаконно, и через суд ему аннулировали регистрацию на него, а значит — и на все остальные.

В итоге ситуация подвисла в воздухе, и получается, что агроусадьба и корты находятся на земле, которая предпринимателю не принадлежит. Сергей не понимает, почему за ошибку госоргана должен отвечать он, а не сотрудник госоргана, который не увидел нарушения.

Объекты «Реви Тара» также работают в Минске на «Востоке» с 2005 года, на «Каменной Горке» — с 2014-го и 2015-го. Но в 2016 году Мингорисполком принял решение, которое отменяло все предыдущие решения мэрии относительно предоставления «Реви Тару» земельных участков и разрешения строительства на «Востоке» и «Каменной Горке».


Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Официальная причина — ошибки сотрудников мэрии при выдаче разрешительных документов на строительство 10−15 лет назад, которые выявил мониторинг Комитета госконтроля. «Реви Тар» посчитал решение абсурдным и попытался оспорить его в суде, но проиграл.

А в 2018 году Мингорисполком принял решение, согласно которому здания на «Каменной Горке» и «Востоке» признаются самостроями и подлежат сносу за счет застройщика. Правда, согласно решению, снести объекты на Притыцкого нужно было еще 1 сентября, но они работают и сегодня.

Потом Генпрокуратура опротестовала решения о сносе, но не решения о признании недействительными разрешений на проектирование и строительство объектов. В итоге Мингорисполком в конце 2018 года решил добиваться признания объектов самовольными постройками и предпринимать попытку отмены госрегистрации в суде.

Еще один объект «Реви Тара» для размещения кафе и магазинов строился в Малиновке, на улице Громова. Для его возведения было принято решение объединить два расположенных рядом земельных участка в один. «Реви Тар» получил разрешение на строительство. А пока тянулись все административные процедуры, законодательство изменилось и объединять участки стало невозможным. В итоге Мингорисполком посчитал использование земельного участка нецелевым и выдал предписание на снос объекта, который был готов на 50%. В конце 2018 года «Реви Тар» это сделал.

 
Теги: Минск
 
 
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Администрация президента Беларуси разбирается в проблеме основателя «Реви Тара» Сергея Тарасюка, о котором экономист Ярослав Романчук рассказал Александру...
 
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