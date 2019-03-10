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Дворец культуры г. Солигорска приглашает на выставку картин Светланы Ладонько

11.03.2019 — Разное | Soligorsk News  
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28 февраля 2019 13:22 1443

Дворец культуры г. Солигорска приглашает на выставку картин Светланы Ладонько. АНОНС.

Автор: Эдуард Кидяев.

5 марта 2019 года в «Зимнем саду» Дворца культуры г. Солигорска  в 15.00 состоится открытие выставки картин известного художника Светланы Ладонько под названием «Время дальних миров». Вход свободный.

Дворец культуры г. Солигорска приглашает на выставку картин Светланы Ладонько

СПРАВКА: Светлана Владимировна Ладонько родилась 21 мая 1961 года в Казахстане, в г. Никольский (ныне г.Сатпаев) Джезказганской области. В 1993 закончила Гомельское училище № 126 народно-художественных промыслов по специальности «Исполнитель художественно — оформительных работ, витражист». В 2000 году закончила Белорусский университет культуры и искусства (г.Минск) по специальности культурология. С 2001 -2015 год проживала в г. Санкт-Петербург, где провела 7 персональных выставок. Была неоднократным призером фестиваля научной живописи в рамках научно-культурных фестивалей «Ягра».

За серию картин «Время дальних миров» была награждена Фондом поддержки Космонавтики дипломом и двумя общественными медалями «За преданность Космонавтики» и «Г.Т. Берегового».

Картины из этой серии можно увидеть в фильмах, снятых каналом РенТВ (Россия) «Потерянный рай» (2012 г.), « По следам звездных пришельцев» (2012 г.), «Есть ли жизнь во Вселенной»( 2014 г.) и др. Картины находятся в частных коллекциях в России, Болгарии, Бельгии.

Дворец культуры г. Солигорска приглашает на выставку картин Светланы Ладонько

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"Солигорск - Новости"
 
Теги: Новости, Минск
 
 
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28 февраля 2019 13:22 1443 Дворец культуры г. Солигорска приглашает на выставку...
 
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