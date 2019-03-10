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Дворец культуры г. Солигорска приглашает на выставку картин Светланы Ладонько
11.03.2019 — Разное | Soligorsk News
28 февраля 2019 13:22 1443
Дворец культуры г. Солигорска приглашает на выставку картин Светланы Ладонько. АНОНС.
5 марта 2019 года в «Зимнем саду» Дворца культуры г. Солигорска в 15.00 состоится открытие выставки картин известного художника Светланы Ладонько под названием «Время дальних миров». Вход свободный.
СПРАВКА: Светлана Владимировна Ладонько родилась 21 мая 1961 года в Казахстане, в г. Никольский (ныне г.Сатпаев) Джезказганской области. В 1993 закончила Гомельское училище № 126 народно-художественных промыслов по специальности «Исполнитель художественно — оформительных работ, витражист». В 2000 году закончила Белорусский университет культуры и искусства (г.Минск) по специальности культурология. С 2001 -2015 год проживала в г. Санкт-Петербург, где провела 7 персональных выставок. Была неоднократным призером фестиваля научной живописи в рамках научно-культурных фестивалей «Ягра».
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28 февраля 2019 13:22 1443 Дворец культуры г. Солигорска приглашает на выставку...
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