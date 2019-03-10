Ураган парализовал движение поездов в Германии









По данным издания, метеорологическая служба Германии объявила штормовое предупреждение в регионе из-за циклона Эберхард. Синоптики предупредили граждан Германии об опасности пребывания на улице.

Напомним, 10 марта в Виннице в результате падения дерева погибла 12-летняя девочка. А во Львове сорванные ураганным ветром крыши падали на припаркованные автомобили, а поваленные деревья перегораживали дорогу.



