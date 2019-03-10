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Ураган парализовал движение поездов в Германии

11.03.2019 07:23 — Разное | Партизан  
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Железнодорожное сообщение в немецком регионе Северный Рейн – Вестфалия остановлено из-за урагана, сообщает Der Spiegel.



По данным издания, метеорологическая служба Германии объявила штормовое предупреждение в регионе из-за циклона Эберхард. Синоптики предупредили граждан Германии об опасности пребывания на улице.
 
Напомним, 10 марта в Виннице в результате падения дерева погибла 12-летняя девочка. А во Львове сорванные ураганным ветром крыши падали на припаркованные автомобили, а поваленные деревья перегораживали дорогу.


 
 
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Железнодорожное сообщение в немецком регионе Северный Рейн – Вестфалия остановлено из-за урагана, сообщает Der Spiegel.
 
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