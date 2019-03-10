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«Мировые» оладушки: диджеи радио «МИР» напекли для минчан 1500 блинов

11.03.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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В Минске сотрудники радио «МИР» устроили блинный день в торговом центре. Те, кто попробовал оладушки от диджеев, уверяют: блинчики получились мировыми. 

К «мировой» кухне сразу выстроилась очередь. Без угощения не ушел никто. За два часа акции ведущие напекли полторы тысячи блинов.

Кроме хлеба были и зрелища: для гостей организовали веселые конкурсы. 

«Готовим блины, раздаем их абсолютно бесплатно вместе с горячим чаем. Мне кажется, это отличная встреча весны», – рассказал ведущий утреннего шоу на радио «МИР» в Беларуси Алексей Клочков.

«А впереди у нас еще 8 Марта! Поэтому, в основном, стараемся радовать наших девчонок», – добавил он. 

Масленичную акцию радио «МИР» проводит не впервые. Каждый год в ней с удовольствием участвуют сотни минчан. 



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Теги: Минск
 
 
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В Минске сотрудники радио «Мир» устроили блинный день в торговом центре. Те, кто попробовал оладушки от диджеев, уверяют: блинчики получились мировыми.
 
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