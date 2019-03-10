Диетолог объясняет, как есть сахар без вреда для здоровья

Кто-то запивает конфеты сладкой газировкой, другие включаются в sugar-free-марафоны, опасаясь сахарной зависимости, ожирения и диабета. Текущая мода на отказ от углеводов, реклама коммерческих «бессахарных» диет, отрывочная информированность привели к тому, что сахар пугает. Могут ли простые углеводы быть частью здорового питания? На тревожные вопросы читателей « Чердака » о сахаре отвечает врач-диетолог Елена Мотова.



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[Q]: Я заменил (а) сахар медом и сиропом агавы. Я молодец? Так полезнее?

[A]: Почему-то продукты со сложными и экзотическими названиями кажутся лучше обычных. «Сахар — ужасно, тростниковый сахар — неплохо, сироп агавы — замечательно полезно». На самом деле по составу и свойствам это примерно одно и то же — простые углеводы, которые построены из одной или двух молекул сахаров.

Одна молекула — моносахариды (глюкоза, фруктоза, галактоза). Когда эти молекулы соединяются друг с другом, получаются дисахариды — сахароза, мальтоза, лактоза. Глюкоза вместе с фруктозой образуют сахарозу — знакомый нам всем столовый сахар, который получают из сахарной свеклы или сахарного тростника. Его (и другие простые сахара) добавляют в продукты и напитки промышленного производства (сладкие газировки, шоколад, конфеты, йогурты, выпечку, хлопья для завтрака, соусы и другие несладкие блюда).

Дома на кухне мы тоже используем сахар. Когда идет речь об общем его потреблении, должны учитываться и продукты , содержащие свободные сахара, — мед, всевозможные сиропы, фруктоза в натуральных соках и смузи. В молочных продуктах, овощах и фруктах простые сахара содержатся в небольшом количестве и по ряду причин медленнее перевариваются и всасываются. Их потребление (в отличие от добавленных и свободных сахаров) у здоровых людей не регламентируется — руководствуйтесь своим желанием и аппетитом.

[Q]: Очень боюсь диабета. Если я откажусь от сахара, его не будет?

[A]: К сожалению, все не так просто. Сахарный диабет I типа связан с аутоиммунным поражением клеток поджелудочной железы, которые вырабатывают гормон инсулин. Что запускает гибель клеток, мы не знаем, а поэтому никакой действенной профилактики не существует . Инсулин — это просто посредник, который помогает молекулам глюкозы попасть в клетку. Там она используется как основной источник энергии.

Глюкозу мы получаем не только с простыми углеводами, но и при переваривании крахмалов любой растительной пищи. Отсутствие инсулина — это гуманитарная катастрофа для организма. При сахарном диабете II типа инсулин производится, но клетки менее чувствительны к его сигналам. Висцеральная жировая ткань, которая располагается в брюшной полости и окружает внутренние органы, производит вещества, которые мешают инсулину связываться с рецепторами клеток. Абдоминальное ожирение (обхват талии более 80 см у женщин и более 94 см у мужчин) — это фактор риска инсулиновой резистентности. Поджелудочная железа в условиях резистентности не способна бесконечно увеличивать производство инсулина. Ее возможности со временем истощаются, и развивается диабет.

Имеет значение и дефицит движения: во время физической активности мышцам нужно меньше инсулина, чтобы получить глюкозу. Оценить другие факторы риска (среди которых и возраст, и кровные родственники с диабетом) можно на сайте Американской диабетической ассоциации .

Что касается питания, то лучше просто взять и отказаться от сладких газировок. Они содержат очень много сахара, но не дают адекватного чувства насыщения. Два метаанализа показали, что их избыточное потребление увеличивает риски развития диабета независимо от веса . Питание, которое базируется в основном на продуктах глубокой переработки, содержащих много не только сахара, но и добавленных жиров, тоже ассоциируется с увеличением риска диабета II типа .

[Q]: Мы едим разные продукты, а в итоге все равно получаем глюкозу. Не проще ли тогда сразу питаться вареньем?

[A]: Это только в мультфильме в меру упитанный герой может съесть на обед банку варенья. В реальности большую часть энергии мы должны получать из продуктов, содержащих сложные углеводы. Нам необходимы растворимая и нерастворимая клетчатка, витамины, минералы и фитохимические вещества, которые содержатся в овощах, фруктах, крупах, бобовых. К тому же расщепление крахмала на молекулы глюкозы занимает больше времени. Рост уровня глюкозы в крови после одного и того же продукта, содержащего углеводы, — вещь более индивидуальная, чем принято было думать раньше . Однако достаточное количество в еде пищевых волокон сделает ваш гликемический профиль более гладким.

[Q]: Стараюсь все сладкие продукты (в том числе и фрукты) съесть в первой половине дня. Ведь иначе сахар превратится в жир и я прибавлю в весе?

[A]: Нет, вы напрасно беспокоитесь. Энергетической ценностью (калорийностью) обладают продукты, содержащие белки, жиры или углеводы. Если по любым причинам мы получаем из еды больше калорий, чем тратим, избыток энергии запасается в виде жира. Время приема пищи в течение дня не имеет значения, важно, чтобы сохранялся энергетический баланс. Его регулируют гормоны желудочно-кишечного тракта и жировой ткани, а также центры голода и насыщения в гипоталамусе мозга.

[Q]: Во второй половине рабочего дня обязательно ем что-нибудь сладкое, иначе трудно сосредоточиться. Правда ли, что нашему мозгу нужен сахар? Или это формируется зависимость?

[A]: Питание мозга происходит за счет глюкозы, причем напрямую, без посредничества инсулина. Наш мозг — это всего 2% от веса тела, но он тратит 20% всей поступающей энергии (и потребляет 50−60% всех углеводов ). Мышление, память, обучение тесно связаны с уровнем глюкозы и тем, насколько эффективно мозг ее использует . Как показано в исследованиях ( раз , два ), умеренное повышение уровня глюкозы в крови (после простых углеводов) может улучшать когнитивные функции. Это не значит, что надо насыпать в чай пару столовых ложек сахара перед мозговым штурмом. Но вовремя поесть, если вы хотите продуктивно работать, совершенно необходимо.

Мы не роботы, и после интенсивной умственной работы накапливается усталость. Социально приемлемый способ отдохнуть и собраться с мыслями для курящих сотрудников — перекур, а для некурящих — чай с традиционной коробкой конфет. И с печеньками. И булочками. Сладкими. Нет, ничего плохого в умеренном потреблении сладкого нет, но потребность переключиться, отдохнуть, расслабиться не должна заменяться едой просто потому, что так принято.

В моей практике было два случая, когда пациенты ели устрашающие количества сахара, чтобы продуктивно работать. В обоих случаях это оказалось связано с нарушением цикла сна и бодрствования и депривацией сна. Пилотное исследование, опубликованное в The American Journal of Clinical Nutrition, показывает, что увеличение продолжительности и качества сна, возможно, снижает потребление простых углеводов. Может быть много разных причин избыточного потребления сахара, но некорректно говорить в этой связи о «сахарной зависимости».

[Q]: Записалась в sugar-free группу, но через полгода сорвалась и опять ем сладкое. Как преодолеть зависимость от сахара?

[A]: Меня глубоко огорчает, что люди, не имеющие представления о доказательной медицине, расстройствах пищевого поведения, не знающие ничего о физиологии мозга, ставят несуществующие диагнозы и «лечат» других людей под лозунгом борьбы с «пищевой зависимостью». Психиатр и психотерапевт Максим Сологуб, который занимается лечением расстройств пищевого поведения, видит связь между следованием жестким пищевым стереотипам и самооценкой.

Эти многочисленные предписания «как есть» не только запрещают сахар. Выполнение подобных правил повышает самооценку, и в результате они становятся инструментами эмоциональной регуляции, к сожалению малоэффективными, потому что приводят в свою очередь к еще большей эмоциональной диcрегуляции.

Что по поводу зависимости от сахара думает наука? Крупнейшее исследование связи между потреблением пищи, зависимостью и стрессом, NeuroFAST , — это междисциплинарный проект ряда европейских исследовательских центров (от Гётеборгского до Болонского университета) — говорит: «Нет доказательств того, что какая-то еда, пищевой ингредиент или пищевая добавка вызывают зависимость от конкретного вещества (единственным известным в настоящее время исключением является кофеин, который через определенные механизмы потенциально может вызвать зависимость). В этом контексте мы специально указываем, что алкогольные напитки не рассматриваются как пища. Переедание явно отличается от расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ, которые вызывают зависимость через специфические нейробиологические механизмы (как никотин, кокаин, каннабиноиды, опиоиды)».

Обзор специалистов из Кембриджа не находит достаточных доказательств существования «сахарной зависимости» у людей. Самая большая поддержка этой идеи связана с тем, что на потребление сладкого реагирует система вознаграждения мозга. Однако даже в исследованиях на животных приступы обжорства были связаны с прерывистым потреблением сахара (сначала закормили, а потом отняли навсегда), а не с его нейробиологическими эффектами.

Существуют расстройства пищевого поведения , например компульсивное переедание, где в диагностических критериях — поглощение большого количества пищи и потеря контроля над собой во время «зажоров». Это не зависимость от еды, а болезнь, связанная с использованием самого процесса потребления пищи, чтобы совладать с эмоциональными проблемами. Людям с расстройствами пищевого поведения нужна специализированная помощь, чтобы справляться с психологическими ситуациями и физиологическими факторами, которые толкают к перееданию.

[Q]: Существуют ли какие-то нормы потребления сахара для здоровых взрослых и детей?

[A]: Всемирная организация здравоохранения рекомендует, чтобы на добавленные и свободные сахара приходилось менее 10% от суточной калорийности питания. Для здорового человека , потребляющего примерно 2000 ккал, это 50 г сахара или 12 чайных ложек без верха. Считается не только сахар, который вы кладете в чай, но и мед, сиропы, добавленные сахара в хлопьях и йогурте, конфеты, сладкая газировка, фруктовый сок и так далее.

Проблема в том, что добавленные сахара могут выступать под несколькими десятками названий, а производители не обязаны отдельно указывать их содержание (на упаковке может быть только общее количество углеводов). ВОЗ призывает снижать потребление сахара до 5% от суточной калорийности рациона, но ни в одном из руководств по питанию нет рекомендаций полностью отказаться от сахара.

Американская академия педиатрии вообще не рекомендует добавленные сахара детям до двух лет (при этом творог и йогурт для детей до года, где на 100 граммов продукта почти две чайные ложки сахара, лежат на полках любого магазина). Для детей старше двух лет рекомендуемое потребление — до 25 г сахара в день. Сладкие газировки — не более 240 мл в неделю, фруктовые соки и смузи — не более 150 мл ежедневно.

[Q]: Так все-таки, есть или не есть сахар? Скажите же толком!

[A]: В клиническом руководстве по питанию при диабете пишут, что важно получать удовольствие от еды, а любые ограничения должны быть обоснованы. Одна из самых суровых организаций в смысле рекомендаций населению — Американская ассоциация сердечных заболеваний (American Heart Association) — считает, что добавленные сахара при адекватно низком потреблении могут быть частью здорового питания.

Питание — это безусловная, базовая потребность, а сладкий вкус нравится нам потому, что несущая его еда содержит достаточно энергии для жизни. Сладости не должны использоваться для эмоциональной регуляции, не должны быть поощрением и наградой. Но если держать сахар под замком (и запрещать себе или детям), это может подпитывать нездоровое стремление к сладкому. Чувство вины, если вы съели одно печенье, скорее всего приведет к тому, что вы съедите всю пачку. Поэтому найдите равновесие — пробуйте разную еду, получайте от нее удовольствие, сделайте десерты (которыми могут быть и фрукты) частью адекватного и сбалансированного питания.