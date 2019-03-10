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Диетолог объясняет, как есть сахар без вреда для здоровья

11.03.2019 07:50 — Разное | Tut.by  
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Кто-то запивает конфеты сладкой газировкой, другие включаются в sugar-free-марафоны, опасаясь сахарной зависимости, ожирения и диабета. Текущая мода на отказ от углеводов, реклама коммерческих «бессахарных» диет, отрывочная информированность привели к тому, что сахар пугает. Могут ли простые углеводы быть частью здорового питания? На тревожные вопросы читателей «Чердака» о сахаре отвечает врач-диетолог Елена Мотова.


Источник: pixabay.com

[Q]: Я заменил (а) сахар медом и сиропом агавы. Я молодец? Так полезнее?

[A]: Почему-то продукты со сложными и экзотическими названиями кажутся лучше обычных. «Сахар — ужасно, тростниковый сахар — неплохо, сироп агавы — замечательно полезно». На самом деле по составу и свойствам это примерно одно и то же — простые углеводы, которые построены из одной или двух молекул сахаров.

Одна молекула — моносахариды (глюкоза, фруктоза, галактоза). Когда эти молекулы соединяются друг с другом, получаются дисахариды — сахароза, мальтоза, лактоза. Глюкоза вместе с фруктозой образуют сахарозу — знакомый нам всем столовый сахар, который получают из сахарной свеклы или сахарного тростника. Его (и другие простые сахара) добавляют в продукты и напитки промышленного производства (сладкие газировки, шоколад, конфеты, йогурты, выпечку, хлопья для завтрака, соусы и другие несладкие блюда).

Дома на кухне мы тоже используем сахар. Когда идет речь об общем его потреблении, должны учитываться и продукты, содержащие свободные сахара, — мед, всевозможные сиропы, фруктоза в натуральных соках и смузи. В молочных продуктах, овощах и фруктах простые сахара содержатся в небольшом количестве и по ряду причин медленнее перевариваются и всасываются. Их потребление (в отличие от добавленных и свободных сахаров) у здоровых людей не регламентируется — руководствуйтесь своим желанием и аппетитом.

[Q]: Очень боюсь диабета. Если я откажусь от сахара, его не будет?

[A]: К сожалению, все не так просто. Сахарный диабет I типа связан с аутоиммунным поражением клеток поджелудочной железы, которые вырабатывают гормон инсулин. Что запускает гибель клеток, мы не знаем, а поэтому никакой действенной профилактики не существует. Инсулин — это просто посредник, который помогает молекулам глюкозы попасть в клетку. Там она используется как основной источник энергии.

Глюкозу мы получаем не только с простыми углеводами, но и при переваривании крахмалов любой растительной пищи. Отсутствие инсулина — это гуманитарная катастрофа для организма. При сахарном диабете II типа инсулин производится, но клетки менее чувствительны к его сигналам. Висцеральная жировая ткань, которая располагается в брюшной полости и окружает внутренние органы, производит вещества, которые мешают инсулину связываться с рецепторами клеток. Абдоминальное ожирение (обхват талии более 80 см у женщин и более 94 см у мужчин) — это фактор риска инсулиновой резистентности. Поджелудочная железа в условиях резистентности не способна бесконечно увеличивать производство инсулина. Ее возможности со временем истощаются, и развивается диабет.

Имеет значение и дефицит движения: во время физической активности мышцам нужно меньше инсулина, чтобы получить глюкозу. Оценить другие факторы риска (среди которых и возраст, и кровные родственники с диабетом) можно на сайте Американской диабетической ассоциации.

Что касается питания, то лучше просто взять и отказаться от сладких газировок. Они содержат очень много сахара, но не дают адекватного чувства насыщения. Два метаанализа показали, что их избыточное потребление увеличивает риски развития диабета независимо от веса. Питание, которое базируется в основном на продуктах глубокой переработки, содержащих много не только сахара, но и добавленных жиров, тоже ассоциируется с увеличением риска диабета II типа.

[Q]: Мы едим разные продукты, а в итоге все равно получаем глюкозу. Не проще ли тогда сразу питаться вареньем?

[A]: Это только в мультфильме в меру упитанный герой может съесть на обед банку варенья. В реальности большую часть энергии мы должны получать из продуктов, содержащих сложные углеводы. Нам необходимы растворимая и нерастворимая клетчатка, витамины, минералы и фитохимические вещества, которые содержатся в овощах, фруктах, крупах, бобовых. К тому же расщепление крахмала на молекулы глюкозы занимает больше времени. Рост уровня глюкозы в крови после одного и того же продукта, содержащего углеводы, — вещь более индивидуальная, чем принято было думать раньше. Однако достаточное количество в еде пищевых волокон сделает ваш гликемический профиль более гладким.

[Q]: Стараюсь все сладкие продукты (в том числе и фрукты) съесть в первой половине дня. Ведь иначе сахар превратится в жир и я прибавлю в весе?

[A]: Нет, вы напрасно беспокоитесь. Энергетической ценностью (калорийностью) обладают продукты, содержащие белки, жиры или углеводы. Если по любым причинам мы получаем из еды больше калорий, чем тратим, избыток энергии запасается в виде жира. Время приема пищи в течение дня не имеет значения, важно, чтобы сохранялся энергетический баланс. Его регулируют гормоны желудочно-кишечного тракта и жировой ткани, а также центры голода и насыщения в гипоталамусе мозга.

[Q]: Во второй половине рабочего дня обязательно ем что-нибудь сладкое, иначе трудно сосредоточиться. Правда ли, что нашему мозгу нужен сахар? Или это формируется зависимость?

[A]: Питание мозга происходит за счет глюкозы, причем напрямую, без посредничества инсулина. Наш мозг — это всего 2% от веса тела, но он тратит 20% всей поступающей энергии (и потребляет 50−60% всех углеводов). Мышление, память, обучение тесно связаны с уровнем глюкозы и тем, насколько эффективно мозг ее использует. Как показано в исследованиях (раз, два), умеренное повышение уровня глюкозы в крови (после простых углеводов) может улучшать когнитивные функции. Это не значит, что надо насыпать в чай пару столовых ложек сахара перед мозговым штурмом. Но вовремя поесть, если вы хотите продуктивно работать, совершенно необходимо.

Мы не роботы, и после интенсивной умственной работы накапливается усталость. Социально приемлемый способ отдохнуть и собраться с мыслями для курящих сотрудников — перекур, а для некурящих — чай с традиционной коробкой конфет. И с печеньками. И булочками. Сладкими. Нет, ничего плохого в умеренном потреблении сладкого нет, но потребность переключиться, отдохнуть, расслабиться не должна заменяться едой просто потому, что так принято.

В моей практике было два случая, когда пациенты ели устрашающие количества сахара, чтобы продуктивно работать. В обоих случаях это оказалось связано с нарушением цикла сна и бодрствования и депривацией сна. Пилотное исследование, опубликованное в The American Journal of Clinical Nutrition, показывает, что увеличение продолжительности и качества сна, возможно, снижает потребление простых углеводов. Может быть много разных причин избыточного потребления сахара, но некорректно говорить в этой связи о «сахарной зависимости».

[Q]: Записалась в sugar-free группу, но через полгода сорвалась и опять ем сладкое. Как преодолеть зависимость от сахара?

[A]: Меня глубоко огорчает, что люди, не имеющие представления о доказательной медицине, расстройствах пищевого поведения, не знающие ничего о физиологии мозга, ставят несуществующие диагнозы и «лечат» других людей под лозунгом борьбы с «пищевой зависимостью». Психиатр и психотерапевт Максим Сологуб, который занимается лечением расстройств пищевого поведения, видит связь между следованием жестким пищевым стереотипам и самооценкой.

Эти многочисленные предписания «как есть» не только запрещают сахар. Выполнение подобных правил повышает самооценку, и в результате они становятся инструментами эмоциональной регуляции, к сожалению малоэффективными, потому что приводят в свою очередь к еще большей эмоциональной диcрегуляции.

Что по поводу зависимости от сахара думает наука? Крупнейшее исследование связи между потреблением пищи, зависимостью и стрессом, NeuroFAST, — это междисциплинарный проект ряда европейских исследовательских центров (от Гётеборгского до Болонского университета) — говорит: «Нет доказательств того, что какая-то еда, пищевой ингредиент или пищевая добавка вызывают зависимость от конкретного вещества (единственным известным в настоящее время исключением является кофеин, который через определенные механизмы потенциально может вызвать зависимость). В этом контексте мы специально указываем, что алкогольные напитки не рассматриваются как пища. Переедание явно отличается от расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ, которые вызывают зависимость через специфические нейробиологические механизмы (как никотин, кокаин, каннабиноиды, опиоиды)».

Обзор специалистов из Кембриджа не находит достаточных доказательств существования «сахарной зависимости» у людей. Самая большая поддержка этой идеи связана с тем, что на потребление сладкого реагирует система вознаграждения мозга. Однако даже в исследованиях на животных приступы обжорства были связаны с прерывистым потреблением сахара (сначала закормили, а потом отняли навсегда), а не с его нейробиологическими эффектами.

Существуют расстройства пищевого поведения, например компульсивное переедание, где в диагностических критериях — поглощение большого количества пищи и потеря контроля над собой во время «зажоров». Это не зависимость от еды, а болезнь, связанная с использованием самого процесса потребления пищи, чтобы совладать с эмоциональными проблемами. Людям с расстройствами пищевого поведения нужна специализированная помощь, чтобы справляться с психологическими ситуациями и физиологическими факторами, которые толкают к перееданию.

[Q]: Существуют ли какие-то нормы потребления сахара для здоровых взрослых и детей?

[A]: Всемирная организация здравоохранения рекомендует, чтобы на добавленные и свободные сахара приходилось менее 10% от суточной калорийности питания. Для здорового человека, потребляющего примерно 2000 ккал, это 50 г сахара или 12 чайных ложек без верха. Считается не только сахар, который вы кладете в чай, но и мед, сиропы, добавленные сахара в хлопьях и йогурте, конфеты, сладкая газировка, фруктовый сок и так далее.

Проблема в том, что добавленные сахара могут выступать под несколькими десятками названий, а производители не обязаны отдельно указывать их содержание (на упаковке может быть только общее количество углеводов). ВОЗ призывает снижать потребление сахара до 5% от суточной калорийности рациона, но ни в одном из руководств по питанию нет рекомендаций полностью отказаться от сахара.

Американская академия педиатрии вообще не рекомендует добавленные сахара детям до двух лет (при этом творог и йогурт для детей до года, где на 100 граммов продукта почти две чайные ложки сахара, лежат на полках любого магазина). Для детей старше двух лет рекомендуемое потребление — до 25 г сахара в день. Сладкие газировки — не более 240 мл в неделю, фруктовые соки и смузи — не более 150 мл ежедневно.

[Q]: Так все-таки, есть или не есть сахар? Скажите же толком!

[A]: В клиническом руководстве по питанию при диабете пишут, что важно получать удовольствие от еды, а любые ограничения должны быть обоснованы. Одна из самых суровых организаций в смысле рекомендаций населению — Американская ассоциация сердечных заболеваний (American Heart Association) — считает, что добавленные сахара при адекватно низком потреблении могут быть частью здорового питания.

Питание — это безусловная, базовая потребность, а сладкий вкус нравится нам потому, что несущая его еда содержит достаточно энергии для жизни. Сладости не должны использоваться для эмоциональной регуляции, не должны быть поощрением и наградой. Но если держать сахар под замком (и запрещать себе или детям), это может подпитывать нездоровое стремление к сладкому. Чувство вины, если вы съели одно печенье, скорее всего приведет к тому, что вы съедите всю пачку. Поэтому найдите равновесие — пробуйте разную еду, получайте от нее удовольствие, сделайте десерты (которыми могут быть и фрукты) частью адекватного и сбалансированного питания.

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Кто-то запивает конфеты сладкой газировкой, другие включаются в sugar-free-марафоны, опасаясь сахарной зависимости, ожирения и диабета.
 
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