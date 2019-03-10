Жизель Бундхен в мокрой одежде позирует для немецкого Vogue ради защиты окружающей среды

Жизель Бундхен уже двадцать лет снимается для журнала Vogue. В наступившем сезоне она снялась для немецкой версии глянцевого издания, чтобы привлечь внимание читателей к проблемам окружающей среды.

Жизель считает: для сохранения природы каждый человек должен вносить свой личный вклад. Например, модель придерживается вегетарианской диеты и приучила к ней давно своего супруга, футболиста Тома Брэди.

Съемки проходили на пляже Санта-Тереза в Коста-Рике. Над фотосессией работали известные фотографы Луиджи Мурено и Янго Хенци.

Напомним, что Жизель Бундхен — посол ООН по вопросам охраны окружающей среды. Она активно поддерживает проекты, направленные на сохранение природы нашей планеты. Модель борется за чистоту бразильских рек и лесов на побережье Атлантического океана.