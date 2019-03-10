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Полигон идей: гадаем на будущее по дюжине концептов Женевского автосалона
Среди массовых новинок нынешнего автосалона в Женеве (о них читайте
Большинство разработчиков шоу-каров, как того требует нынешняя мода на все «зеленое», уповает на электрификацию.
В Aston Martin в очередной раз продемонстрировали, насколько роскошным может быть электромобиль. Батарейный шоу-кар Lagonda All-Terrain — симбиоз SUV и лимузина, представляющий собой дальнейшее развитие прошлогоднего концепта
Вслед за Volkswagen, Seat и Skoda свой электрокар на модульной платформе MEB готовит и Audi. Это будет компактный кроссовер Q4 E-Tron длиной 4,59 м, серийную версию которого немцы представят в конце следующего года. Оснащен концепт двумя электродвигателями суммарной мощностью 306 лошадиных сил, которые разгоняют «паркетник» до 100 км/ч за 6,3 секунды. Максимальная скорость Q4 E-Tron ограничена электроникой на отметке 180 км/ч. Практически все пространство под полом между осями занимает батарея емкостью 82 кВтч, обеспечивающая паспортный запас хода более 450 км (по методике WLTP).
Отметим, что в ближайшей перспективе Audi выпустит на рынок квартет новых электромобилей — кроме Q4 E-Tron это E-Tron Sportback, закамуфлированный прототип которого также красовался на женевском стенде (серийную машину покажут в этом году), Q2L E-Tron для китайского рынка и четырехдверное купе
Свой шоу-стоппер в Женеву привезла и итальянская Alfa Romeo. Концепт Tonale дает представление о будущем серийном кроссовере марки, который в фирменной иерархии встанет на ступеньку ниже модели Stelvio. Глядя на Tonale не скажешь, что в основу Tonale легла та же платформа, на которой создан Jeep Renegade — дизайнеры Alfa Romeo свой хлеб едят не зря, хотя облик товарной версии компактного «паркетника» будет проще. Появление компактного кроссовера Alfa Romeo стоит ожидать примерно через год — ожидается, что он первым среди моделей марки получит «подзаряжаемую» гибридную установку, характеристики которой пока неизвестны. В соперники Tonale можно записать модели вроде BMW X2, Audi Q3 и Seat Ateca.
Fiat, отмечающий в этом году свое 120-летие, к женевской выставке подготовил юбилейный шоу-кар, который называется Centoventi, то есть «120» по-итальянски. Велика вероятность того, что в итоге концепт превратится в преемника модели Panda, который получит электропривод. Дебют новинки с заводским индексом CC4 намечен на 2021 год. В длину Centoventi достигает 3,68 м, ширина составляет 1,84 м, а колесная база — 2,43 м. В основу будущего ситикара ляжет новая электрическая платформа, на которой также будет создан Fiat 500 нового поколения — хэтчбек перейдет на электропривод и может дебютировать на следующем Женевском автошоу, то есть через год.
Небольшой и относительно доступный городской электрокар появится и у Honda, которая показала в Женеве его предсерийный вариант — e Prototype, созданный на основе концепта Urban EV 2017 года. Из особенностей машинки длиной 3,89 м — выдвижные дверные ручки и компактные камеры вместо традиционных боковых зеркал, камера заднего вида, а также система «быстрой» зарядки, позволяющей поднять уровень заряда батареи до 80% за полчаса. Прочих подробностей фирма пока не сообщает, но представители Honda в беседе с корреспондентом AUTO.TUT.BY обмолвились, что мощность электродвигателя у хэтчбека будет «больше 100 лошадиных сил». Запуск производства компактного электрокара Honda запланирован уже на этот год.
Imagine — так называется новый шоу-кар Kia, с помощью которого корейцы решили подшутить… над другими производителями. В салоне тут насчитывается 21 отдельный дисплей — это ответ Kia на продолжающееся между некоторыми автопроизводителями соревнование по созданию интерьера с самым большим количеством экранов. Из прочих особенностей Imagine — необычное оформление передка с подсвечиваемой, по словам самих дизайнеров, «маской тигра», окружающей блоки светодиодных фар. Оснащается Imagine компактным электродвигателем, энергией который снабжает батарея с индукционной подзарядкой — и это все, что известно о технике концепта. Во что в итоге переродится пятидверный электрический литфбек Kia, пока до конца неясно.
Интересный дизайнерский эксперимент и на стенде Nissan — это концепт IMQ, намекающий на облик кроссоверов следующего поколения, которые будут передвигаться на электротяге. Женевский шоу-кар, у которого от носа до хвоста 4,55 м, оснащен электрической установкой e-Power нового поколения, которая развивает 400 сил и 700 Нм крутящего момента. Также разработчики говорят о новой «мультимоторной» системе полного привода, позволяющей независимо управлять каждым из колес. Концепт оснащен новой технологией I2V, позволяющей «заглядывать за углы» и визуализировать информацию о пробках, и фирменной системой полуавтономного вождения ProPilot, помогающей водителю при движении в городе и по загородным автомагистралям.
Mitsubishi представила в Женеве концептуальный кроссовер Engelberg Tourer, названный так в честь известного горнолыжного курорта в центральной Швейцарии. В фирменном пресс-коммюнике компания скрывает перспективы концепта, но и без того ясно, что Engelberg Tourer намекает на Outlander следующего поколения. Одновременно женевский шоу-кар анонсирует усовершенствованную «подзаряжаемую» гибридную установку на основе 2,4-литрового бензинового двигателя. Ее отдачу японцы не называют, указав только пробег — 70 км на электротяге и до 700 км (по циклу WLTP) при полностью заряженной батарее и с полным баком. Дебют нового Outlander ожидается в 2020 году.
Концептуальный Mercedes EQV — это предсерийный, по сути, образец переведенного на электротягу обновленного
Пожалуй, это самый веселый и задорный Volkswagen за последние годы — и жаль, что лишь в статусе концепт-кара. У I.D. Buggy нет ни крыши, ни дверей, ни двигателя внутреннего сгорания — созданный на модульной платформе MEB шоу-кар в движение приводит 201-сильный электромотор на задней оси. До 100 км/ч I.D. Buggy разгоняется за 7,2 секунды, максимальная скорость ограничена на отметке 159 км/ч, а пробег на одной зарядке — 249 км. С виду эта машинка кажется неплохо подготовленной к внедорожным вылазкам — у багги 23,8 см дорожного просвета и 18-дюймовые колеса с шинами BF Goodrich All-Terrain T/A. В салоне установлены ковшеобразные сиденья с водонепроницаемой обивкой.
Свой электрокар на электрической архитектуре MEB готовит и испанская Seat, входящая в состав Volkswagen. Его прообразом является концептуальный хэтчбек el-Born, родственная модель «пятидверке» Volkswagen I.D., серийная версия которой поступит в продажу до конца текущего года. Шоу-кар оснащается таким же электродвигателем, что и вышеупомянутый багги Volkswagen и вместе с тем дает понять, что от I.D. грядущая «электричка» Seat будет отличаться более эмоциональной внешностью. В Seat уверяют, что заряда батареи емкостью 62 кВтч у серийного варианта el-Born хватит на 420 км пробега (по циклу WLTP), а от 100-киловаттного терминала пополнить запас на 80% можно будет за 47 минут. На рынке электрокар Seat появится в 2020 году.
Два года назад в Женеве Subaru представила новый XV, но японцы, похоже, уже грезят новым поколением кроссовера. На это намекает концептуальный Viziv Adrenaline, про который в официальных пресс-материалах говорится весьма скупо. Из них можно лишь понять, что шоу-кар создан в соответствии с новой дизайн-философией, обозначаемой словом «Bolder» («смелее» в переводе с английского). В глаза бросаются отсутствие дверных ручек, узкая оптика, камеры вместо зеркал заднего вида и эффектные колесные диски, «обутые» во внедорожные шины. Технических подробностей об этой машине, увы, нет — на выставке Viziv Adrenaline был представлен в виде макета.
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Среди массовых новинок нынешнего автосалона в Женеве по-настоящему ярких дебютов оказалось не так уж и много, зато интересных, а порой и провокационных концептов в...
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