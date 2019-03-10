Полигон идей: гадаем на будущее по дюжине концептов Женевского автосалона

Среди массовых новинок нынешнего автосалона в Женеве (о них читайте в первой части обзора выставки) по-настоящему ярких дебютов оказалось не так уж и много, зато интересных, а порой и провокационных концептов в этом году хватало за глаза!

Большинство разработчиков шоу-каров, как того требует нынешняя мода на все «зеленое», уповает на электрификацию.



Lagonda All-Terrain



Lagonda All-Terrain

В Aston Martin в очередной раз продемонстрировали, насколько роскошным может быть электромобиль. Батарейный шоу-кар Lagonda All-Terrain — симбиоз SUV и лимузина, представляющий собой дальнейшее развитие прошлогоднего концепта Lagonda Vision . По словам разработчиков, All-Terrain еще в большей степени совпадает с будущей серийной машиной, рыночный дебют которой запланирован на 2022 год. Напомним, что бренд Lagonda возродили специально под выпуск роскошных «электричек» — и будущий конкурент Bentley Bentayga и Rolls-Royce Cullinan станет первой из них. О технике шоу-кара в Aston Martin так и не обмолвились — по всей видимости, Lagonda All-Terrain стояла на женевском стенде без силового агрегата.



Audi Q4 E-Tron



Audi Q4 E-Tron

Вслед за Volkswagen, Seat и Skoda свой электрокар на модульной платформе MEB готовит и Audi. Это будет компактный кроссовер Q4 E-Tron длиной 4,59 м, серийную версию которого немцы представят в конце следующего года. Оснащен концепт двумя электродвигателями суммарной мощностью 306 лошадиных сил, которые разгоняют «паркетник» до 100 км/ч за 6,3 секунды. Максимальная скорость Q4 E-Tron ограничена электроникой на отметке 180 км/ч. Практически все пространство под полом между осями занимает батарея емкостью 82 кВтч, обеспечивающая паспортный запас хода более 450 км (по методике WLTP).



Audi E-Tron Sportback



Audi E-Tron GT

Отметим, что в ближайшей перспективе Audi выпустит на рынок квартет новых электромобилей — кроме Q4 E-Tron это E-Tron Sportback, закамуфлированный прототип которого также красовался на женевском стенде (серийную машину покажут в этом году), Q2L E-Tron для китайского рынка и четырехдверное купе E-Tron GT (его дебют намечен на вторую половину 2020 года).



Alfa Romeo Tonale



Alfa Romeo Tonale

Свой шоу-стоппер в Женеву привезла и итальянская Alfa Romeo. Концепт Tonale дает представление о будущем серийном кроссовере марки, который в фирменной иерархии встанет на ступеньку ниже модели Stelvio. Глядя на Tonale не скажешь, что в основу Tonale легла та же платформа, на которой создан Jeep Renegade — дизайнеры Alfa Romeo свой хлеб едят не зря, хотя облик товарной версии компактного «паркетника» будет проще. Появление компактного кроссовера Alfa Romeo стоит ожидать примерно через год — ожидается, что он первым среди моделей марки получит «подзаряжаемую» гибридную установку, характеристики которой пока неизвестны. В соперники Tonale можно записать модели вроде BMW X2, Audi Q3 и Seat Ateca.



Fiat Centoventi



Fiat Centoventi

Fiat, отмечающий в этом году свое 120-летие, к женевской выставке подготовил юбилейный шоу-кар, который называется Centoventi, то есть «120» по-итальянски. Велика вероятность того, что в итоге концепт превратится в преемника модели Panda, который получит электропривод. Дебют новинки с заводским индексом CC4 намечен на 2021 год. В длину Centoventi достигает 3,68 м, ширина составляет 1,84 м, а колесная база — 2,43 м. В основу будущего ситикара ляжет новая электрическая платформа, на которой также будет создан Fiat 500 нового поколения — хэтчбек перейдет на электропривод и может дебютировать на следующем Женевском автошоу, то есть через год.



Honda e Prototype



Honda e Prototype

Небольшой и относительно доступный городской электрокар появится и у Honda, которая показала в Женеве его предсерийный вариант — e Prototype, созданный на основе концепта Urban EV 2017 года. Из особенностей машинки длиной 3,89 м — выдвижные дверные ручки и компактные камеры вместо традиционных боковых зеркал, камера заднего вида, а также система «быстрой» зарядки, позволяющей поднять уровень заряда батареи до 80% за полчаса. Прочих подробностей фирма пока не сообщает, но представители Honda в беседе с корреспондентом AUTO.TUT.BY обмолвились, что мощность электродвигателя у хэтчбека будет «больше 100 лошадиных сил». Запуск производства компактного электрокара Honda запланирован уже на этот год.



Kia Imagine



Kia Imagine

Imagine — так называется новый шоу-кар Kia, с помощью которого корейцы решили подшутить… над другими производителями. В салоне тут насчитывается 21 отдельный дисплей — это ответ Kia на продолжающееся между некоторыми автопроизводителями соревнование по созданию интерьера с самым большим количеством экранов. Из прочих особенностей Imagine — необычное оформление передка с подсвечиваемой, по словам самих дизайнеров, «маской тигра», окружающей блоки светодиодных фар. Оснащается Imagine компактным электродвигателем, энергией который снабжает батарея с индукционной подзарядкой — и это все, что известно о технике концепта. Во что в итоге переродится пятидверный электрический литфбек Kia, пока до конца неясно.



Nissan IMQ



Nissan IMQ

Интересный дизайнерский эксперимент и на стенде Nissan — это концепт IMQ, намекающий на облик кроссоверов следующего поколения, которые будут передвигаться на электротяге. Женевский шоу-кар, у которого от носа до хвоста 4,55 м, оснащен электрической установкой e-Power нового поколения, которая развивает 400 сил и 700 Нм крутящего момента. Также разработчики говорят о новой «мультимоторной» системе полного привода, позволяющей независимо управлять каждым из колес. Концепт оснащен новой технологией I2V, позволяющей «заглядывать за углы» и визуализировать информацию о пробках, и фирменной системой полуавтономного вождения ProPilot, помогающей водителю при движении в городе и по загородным автомагистралям.



Mitsubishi Engelberg Tourer



Mitsubishi Engelberg Tourer

Mitsubishi представила в Женеве концептуальный кроссовер Engelberg Tourer, названный так в честь известного горнолыжного курорта в центральной Швейцарии. В фирменном пресс-коммюнике компания скрывает перспективы концепта, но и без того ясно, что Engelberg Tourer намекает на Outlander следующего поколения. Одновременно женевский шоу-кар анонсирует усовершенствованную «подзаряжаемую» гибридную установку на основе 2,4-литрового бензинового двигателя. Ее отдачу японцы не называют, указав только пробег — 70 км на электротяге и до 700 км (по циклу WLTP) при полностью заряженной батарее и с полным баком. Дебют нового Outlander ожидается в 2020 году.



Mercedes EQV



Mercedes EQV

Концептуальный Mercedes EQV — это предсерийный, по сути, образец переведенного на электротягу обновленного V-класса . У машины — электропривод на передние колеса: 150-киловаттный электромотор, трансмиссия, система охлаждения и силовая электроника объединены в один компактный блок. Емкость литиево-ионной батареи — 100 кВтч, паспортный пробег минивэна на одной зарядке — до 400 км. Заявленная максимальная скорость — 160 км/ч. Подзарядить батарею можно дома с помощью настенного зарядного устройства или от бытовой розетки, также предусмотрена функция быстрой подзарядки. Серийный вариант EQV появится не раньше 2021 года.



Volkswagen I.D. Buggy



Volkswagen I.D. Buggy

Пожалуй, это самый веселый и задорный Volkswagen за последние годы — и жаль, что лишь в статусе концепт-кара. У I.D. Buggy нет ни крыши, ни дверей, ни двигателя внутреннего сгорания — созданный на модульной платформе MEB шоу-кар в движение приводит 201-сильный электромотор на задней оси. До 100 км/ч I.D. Buggy разгоняется за 7,2 секунды, максимальная скорость ограничена на отметке 159 км/ч, а пробег на одной зарядке — 249 км. С виду эта машинка кажется неплохо подготовленной к внедорожным вылазкам — у багги 23,8 см дорожного просвета и 18-дюймовые колеса с шинами BF Goodrich All-Terrain T/A. В салоне установлены ковшеобразные сиденья с водонепроницаемой обивкой.



Seat el-Born



Seat el-Born

Свой электрокар на электрической архитектуре MEB готовит и испанская Seat, входящая в состав Volkswagen. Его прообразом является концептуальный хэтчбек el-Born, родственная модель «пятидверке» Volkswagen I.D., серийная версия которой поступит в продажу до конца текущего года. Шоу-кар оснащается таким же электродвигателем, что и вышеупомянутый багги Volkswagen и вместе с тем дает понять, что от I.D. грядущая «электричка» Seat будет отличаться более эмоциональной внешностью. В Seat уверяют, что заряда батареи емкостью 62 кВтч у серийного варианта el-Born хватит на 420 км пробега (по циклу WLTP), а от 100-киловаттного терминала пополнить запас на 80% можно будет за 47 минут. На рынке электрокар Seat появится в 2020 году.



Subaru Viziv Adrenaline



Subaru Viziv Adrenaline

Два года назад в Женеве Subaru представила новый XV, но японцы, похоже, уже грезят новым поколением кроссовера. На это намекает концептуальный Viziv Adrenaline, про который в официальных пресс-материалах говорится весьма скупо. Из них можно лишь понять, что шоу-кар создан в соответствии с новой дизайн-философией, обозначаемой словом «Bolder» («смелее» в переводе с английского). В глаза бросаются отсутствие дверных ручек, узкая оптика, камеры вместо зеркал заднего вида и эффектные колесные диски, «обутые» во внедорожные шины. Технических подробностей об этой машине, увы, нет — на выставке Viziv Adrenaline был представлен в виде макета.