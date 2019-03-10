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Готовимся к сезону клещей
В Минске постепенно устанавливается плюсовая температура, а это значит, что в скором времени наступит сезонная активность клещей. Например, в 2018 году первый укус был зафиксирован уже 4 апреля. В Минском городском центре гигиены и эпидемиологии рассказали
Когда ожидать?
В настоящее время обращений в учреждения здравоохранения по поводу укусов клещей на территории столицы не зарегистрировано, отметили в Минском городском центре гигиены и эпидемиологии. Там добавили, что по результатам многолетних наблюдений отмечено: активность клещей наступает при регистрации устойчивой температуры почвы (+5 и более) и влажности 80%, как правило, это происходит в марте-апреле.
"Основными местами обитания клещей традиционно остаются лесопарковые зоны, расположенные по периферии города и переходящие в пригородные леса. Клещи зачастую нападают на человека или животных с кустарников либо высокой травы", - рассказали в Минском городском центре гигиены и эпидемиологии.
Там добавили, что руководители субъектов хозяйствования и ИП обязаны проводить мероприятия, направленные на снижение численности переносчиков клещевых инфекций, минимизацию их контакта с населением.
В активно посещаемых населением и не подлежащих противоклещевым обработкам участках природных очагов клещевых инфекций руководители субъектов хозяйствования и ИП обязаны обеспечить установку информационных щитов с надписями, предупреждающими об опасности нападения клещей.
Индивидуальная профилактика
Кроме того, вы можете самостоятельно заботиться о собственной безопасности. В Минском городском центре гигиены и эпидемиологии подчеркнули, что для индивидуальной профилактики нападения и присасывания клещей, при посещении лесных, парковых и других зон их естественного обитания, достаточно выполнять простые меры предосторожности:
– одеться таким образом, чтобы избежать попадания клещей под одежду. Хорошую защиту обеспечивают комбинезоны или ветровки из плотной гладкой ткани, длинными рукавами, плотными манжетами, желательно с капюшоном, которые не дают клещам возможности заползти под одежду и добраться до кожи. Рекомендуется выбирать светлую однотонную одежду (на ней клещи заметнее);
– использовать репелленты (средства, которые отпугивают клещей);
– каждый час проводить само- и взаимоосмотры для обнаружения и снятия клещей.
Излюбленные места присасывания клещей:
При осмотрах нужно помнить, что клещ может находиться не только на теле, но и на одежде, вещах (сумке, рюкзаке и др).
По возвращении из леса, парка внимательно осмотрите одежду и кожные покровы, домашних питомцев, букеты из лесных и полевых цветов, и другие вещи, которые вы привезли с собой.
Что делать, если клещ все же укусил
Если произошел укус, клеща необходимо удалить – обратиться к специалистам учреждения здравоохранения либо сделать это самостоятельно.
В Минском городском центре гигиены и эпидемиологии подчеркнули, что максимальный эффект от профилактического лечения достигается при приеме препаратов в первые 72 часа после укуса клеща.
При повторных укусах клещей необходимо проводить профилактическое лечение после каждого эпизода присасывания клеща.
В Центре также рассказали, что исследование удаленного клеща показано только в случаях наличия противопоказаний для назначения профилактического лечения лицам, пострадавшим от укуса клеща. В остальных случаях исследование клеща проводится на платной основе по желанию. Специалисты отмечают, что зараженными оказываются далеко не все клещи.
Прием клещей на исследование осуществляется на платной основе (выявление возбудителя Лайм-боррелиоза):
1. ГУ "Минский городской центр гигиены и эпидемиологии".
2. ГУ "Центр гигиены и эпидемиологии Заводского района".
Исследование клещей (выявление возбудителей клещевого энцефалита, Лайм-боррелиоза, анаплазмоза, эрлихоза) проводится в РНПЦ эпидемиологии и микробиологии.
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В Минске постепенно устанавливается плюсовая температура, а это значит, что в скором времени наступит сезонная активность клещей. Например, в 2018 году первый укус...
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