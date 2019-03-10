Готовимся к сезону клещей

В Минске постепенно устанавливается плюсовая температура, а это значит, что в скором времени наступит сезонная активность клещей. Например, в 2018 году первый укус был зафиксирован уже 4 апреля. В Минском городском центре гигиены и эпидемиологии рассказали Interfax.by, как пережить период клещевой активности и что делать, если все-таки присасывания клеща избежать не удалось.

Когда ожидать?

В настоящее время обращений в учреждения здравоохранения по поводу укусов клещей на территории столицы не зарегистрировано, отметили в Минском городском центре гигиены и эпидемиологии. Там добавили, что по результатам многолетних наблюдений отмечено: активность клещей наступает при регистрации устойчивой температуры почвы (+5 и более) и влажности 80%, как правило, это происходит в марте-апреле.

"Основными местами обитания клещей традиционно остаются лесопарковые зоны, расположенные по периферии города и переходящие в пригородные леса. Клещи зачастую нападают на человека или животных с кустарников либо высокой травы", - рассказали в Минском городском центре гигиены и эпидемиологии.

Там добавили, что руководители субъектов хозяйствования и ИП обязаны проводить мероприятия, направленные на снижение численности переносчиков клещевых инфекций, минимизацию их контакта с населением.



Наиболее эффективными являются: содержание территории города в удовлетворительном состоянии, в том числе благоустройство и очистка территории (скашивание травы, очистка от сухостоя, валежника и растительного мусора, удаление опавшей листвы и уборка бытового мусора и др.).

В активно посещаемых населением и не подлежащих противоклещевым обработкам участках природных очагов клещевых инфекций руководители субъектов хозяйствования и ИП обязаны обеспечить установку информационных щитов с надписями, предупреждающими об опасности нападения клещей.

Индивидуальная профилактика

Кроме того, вы можете самостоятельно заботиться о собственной безопасности. В Минском городском центре гигиены и эпидемиологии подчеркнули, что для индивидуальной профилактики нападения и присасывания клещей, при посещении лесных, парковых и других зон их естественного обитания, достаточно выполнять простые меры предосторожности:

– одеться таким образом, чтобы избежать попадания клещей под одежду. Хорошую защиту обеспечивают комбинезоны или ветровки из плотной гладкой ткани, длинными рукавами, плотными манжетами, желательно с капюшоном, которые не дают клещам возможности заползти под одежду и добраться до кожи. Рекомендуется выбирать светлую однотонную одежду (на ней клещи заметнее);

– использовать репелленты (средства, которые отпугивают клещей);

– каждый час проводить само- и взаимоосмотры для обнаружения и снятия клещей.

Излюбленные места присасывания клещей:

граница волосистой части головы,

за ушами, на шее,

естественные складки кожи (подмышки, живот).

При осмотрах нужно помнить, что клещ может находиться не только на теле, но и на одежде, вещах (сумке, рюкзаке и др).

По возвращении из леса, парка внимательно осмотрите одежду и кожные покровы, домашних питомцев, букеты из лесных и полевых цветов, и другие вещи, которые вы привезли с собой.

Что делать, если клещ все же укусил

Если произошел укус, клеща необходимо удалить – обратиться к специалистам учреждения здравоохранения либо сделать это самостоятельно.



После того, как вы удалили клеща, обратитесь к участковому терапевту (врачу-инфекционисту, педиатру), который назначит профилактическое лечение. Профилактический прием назначенного антибиотика позволит предупредить не только болезнь Лайма, но и другие бактериальные клещевые инфекции.

В Минском городском центре гигиены и эпидемиологии подчеркнули, что максимальный эффект от профилактического лечения достигается при приеме препаратов в первые 72 часа после укуса клеща.

При повторных укусах клещей необходимо проводить профилактическое лечение после каждого эпизода присасывания клеща.

В Центре также рассказали, что исследование удаленного клеща показано только в случаях наличия противопоказаний для назначения профилактического лечения лицам, пострадавшим от укуса клеща. В остальных случаях исследование клеща проводится на платной основе по желанию. Специалисты отмечают, что зараженными оказываются далеко не все клещи.

Прием клещей на исследование осуществляется на платной основе (выявление возбудителя Лайм-боррелиоза):

1. ГУ "Минский городской центр гигиены и эпидемиологии".

2. ГУ "Центр гигиены и эпидемиологии Заводского района".

Исследование клещей (выявление возбудителей клещевого энцефалита, Лайм-боррелиоза, анаплазмоза, эрлихоза) проводится в РНПЦ эпидемиологии и микробиологии.