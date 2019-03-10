Обязательные дачные работы в марте

Как правило, уже в марте мы начинаем ощущать, что зима сдает свои позиции. Столбик термометра все больше ползет в область плюса, снег потихоньку сходит. Для всех огородников и садоводов – это знак того, что пришла пора открывать так называемый дачный сезон. Interfax.by расскажет о работах на земле, которые обязательно нужно провести в марте.



Влага

Если у вас на участке преимущественно песчаная почва, то без этой рекомендации, вам никак. Также это очень важно в том случае, если у вас не будет возможности регулярно поливать свое хозяйство в летний период. Пока снег окончательно не сошел, сгребите его к плодовым деревьям и ягодным кустарникам. Это поможет сберечь максимальное количество влаги

Спасаем растения от ожогов

В первый весенний месяц появляется угроза солнечных и морозных ожогов деревьев. Как правило, ожоги появляются с южной стороны и выглядят, как пятна. Они могут быть различной величины и формы, темными и светлыми. Больше всего от ожогов страдают молодые деревья и саженцы.



Побелите стволы и ветки всех своих деревьев 20%-ным известковым молоком с добавлением 300 г. медного купороса и 1 кг глины на 10 л воды. Более простым вариантом будет водоэмульсионная краска.

Спасаемся от грызунов

Весна для многих животных означает окончание голодной поры. Это значит, что грядет нашествие мышей, крыс, зайцев. Они будут грызть все. Поэтому придется постараться, чтобы защитить кору деревьев и кустарников. По возможности уплотните снег в радиусе 30 см от ствола. Такая мера поможет разрушить лазы мышей. Если вам повезло и вы обнаружили норы, разложите рядом с ними отраву, но так, чтобы она была недоступна птицам.

Уберечься от набега грызунов можно соорудив забор из сетки или досок по периметру плодово-ягодных насаждений. Также можно обвязать стволы деревьев еловыми ветками или рубероидом.

Обрезка веток

Теплые дни – это отличное время для того, чтобы подрезать плодово-ягодные деревья. Обработайте инвентарь формалином, подрежьте ветки. Не забудьте обработать места обрезов садовым варом или масляной краской.



Раны и повреждения

Если на коре ваших деревьев есть какие-то раны или повреждения, именно в марте лучше всего заняться их лечением. Большие раны зачистите острым ножом до здоровой ткани и замажьте это место садовым варом или смесью глины с коровяком (1:1) с добавкой фунгицида Топсин-М (1-2%). На обработанную рану наложите тканевую повязку. А ту кору, что счистили, сожгите подальше от участка.

Боремся с вредителями

Кроны деревьев становятся отличным местом для зимовки разнообразных вредителей. Поэтому чтобы избежать заражения, весной необходимо удалить всех непрошенных гостей. Тщательно осмотрите деревья, вычистите их от гнезд боярышницы и златогузки, удалите все не опавшие плоды.



Если под деревом осталась листва, ее необходимо сгрести и компостировать. После уборки листьев, перекопайте почву на глубину штыка лопаты. Это поможет уменьшить плотность вредителей и инфекций, которые скопились в опавшей листве и верхнем слое почвы.