ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Жизнь у меня какая-то безалаберная». О чем писали женские журналы 50 лет назад и сейчас

11.03.2019 08:50 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Женские издания, с каким бы скепсисом к ним ни относились, довольно точно отражают образ современной женщины — то, с какими проблемами, страхами и мечтами она живет, чего хочет от своего настоящего и будущего. Пытаясь понять, как менялась женщина, пролистаем женские журналы за последние 50 лет.

1969: космическая гонка, война во Вьетнаме и «самая обыкновенная» женщина

Наверное, 50 лет тому назад журналы не доставлялись подписчикам раньше, чем в середине месяца, поэтому с 8 марта журнал «Работница» поздравил женщин в февральском номере. Приветственное слово от летчика-космонавта и председателя Комитета советских женщин Валентины Терешковой не случайно: в 1969-м с Байконура чуть ли не ежедневно стартуют ракеты, хотя американцы все же первыми высаживаются на Луне и побеждают в космической гонке.


Поздравление первой женщины-космонавта посвящено внешней политике — угрозе со стороны империалистических сил, войне во Вьетнаме и грядущему Всемирному женскому конгрессу. Кстати, весь год журнал публиковал военные хроники и собирал деньги для вьетнамских детей.

Следующая героиня номера — Надежда Крупская, со дня рождения которой прошло ровно 100 лет. Настоящим сюрпризом выглядит рассказ Виля Липатова «Мальчишки» из серии «Деревенский детектив». Вообще литературе уделяется значительное внимание: публикуются рассказы и повести, а также стихи — как маститых поэтов, так и читателей.


Так какой же была она, женщина конца 60-х прошлого столетия? Очерк «Самая обыкновенная», подготовленный специально к женскому празднику, рисует усредненный образ советской женщины. Людмила Сулоева — аппаратчица на химкомбинате в Тамбове и, конечно же, молодой член партии. В спецовке, плотно повязанной косынке и с противогазом на боку, она знает, что такое барботаж, проверяет заземление и разбирается в показаниях приборов. Ну, а дома — точнее, в общежитии, где по стенам 8 коек — Люся превращается в обычную девушку.



Говорит о моде — «Лично я не против, чтобы до полу платья носили», о поездке в Крым — «Море — это прямо нет слов» и даже о зарплате — «Приличная, но жизнь какая-то безалаберная, готовить некогда, все по столовкам, а вечером — чай с конфетами, вся сотня до копейки и ухнет!». И, конечно, мечтает о замужестве: «Все хотят свое будущее устроить, тут греха нет. Но смотря как! Я понимаю, потеряешь себя — потом не найдешь».

Следующий женский портрет — в очерке «Трактористки», где автор проникновенно пишет: «Нелегко быть матерью и водить трактор». На фоне производственных проблем снова идет разговор о личном: «Хожу на танцы, но ребята меня почему-то не приглашают. Считают, как видно, „своим парнем“, раз, мол, она тракторист».

Еще в праздничном номере — выкройки одежды для дома: симпатичных халатиков, ночной рубашки и фартука. А также Школа молодой матери, трогательный рассказ о девушке, которая 3 часа на морозе ждала парня и все-таки дождалась, и советы на такую животрепещущую тему как «Джерси — чистить или стирать?».


Листая старые страницы, иногда поражаешься: как мало нового в женском мире появилось за 50 лет! Конечно, в эпоху тотального дефицита советы по стилю выглядят скромно и ограничиваются предложением сшить что-либо своими руками или красиво повязать платок. То же касается и косметики — никаких тебе фантазий визажиста. Но рекомендации по уходу вполне здравые.


Вот, например, «Советы по уходу за шеей» — все то же самое сегодня можно прочитать на любом женском сайте. А как удивительно было обнаружить статью… о «плохом» холестерине! Так вот откуда ноги растут, из 69-го… И дети, оказывается, ничуть не изменились: «Нашей дочке исполнилось 3 года и она в семье — настоящий диктатор! Чуть что — слезы, переходящие в истерику… Помогите!». И «Работница» советует, как справиться с маленькими деспотами, а также же с теми, кому уже 15 и они хотят гулять всю ночь, рассказывает, как превратить уборку в гимнастику, и что добавить в бульон, чтобы он стал прозрачным. Ну и что, что в каждом номере — статьи о Ленине, бедственном положении женщин в капстранах и социалистическом соревновании… Все это можно пропустить, и большинство советских женщин, я уверена, так и делали!

1979: холодная война, подготовка к Олимпиаде и уверенность в завтрашнем дне

А мы пропускаем 10 лет. На обложке мартовского номера журнала «Крестьянка» за 1979 год — кандидат в депутаты Верховного Совета СССР, Герой соцтруда, бригадир овощеводов из Ленинграда Валентина Паршина с детьми.

А поздравляют женщин сразу три члена КПСС с 1917 года: «Недаром так ненавидели и боялись этого дня (8 марта — прим. авт.) палачи царской России!». В общем, этим все сказано. Со страниц журнала конца 70-х явно веет ароматом застоя. К Ленину, который по-прежнему остается «героем» каждого номера, присоединяется другой Ильич — Брежнев, который неутомимо ведет страну к победе социалистического труда и к тому же одаряет ее литературными произведениями.


Чувствуется, что «Крестьянка» рассчитана на более возрастную категорию, ее героини — это в основном матери и даже бабушки. «Двадцатая трудовая весна», «Зрелость — счастливая доля» — типичные заголовки. Со страниц журнала смотрит женщина конца 70-х — дородная, с шестимесячным перманентом, щедро политым лаком, на лацкане пиджака почти мужского покроя — депутатский значок. И в то же время чувствуется, что дома у нее — чистота и уют, а на балконе все полки заставлены домашними заготовками. В ней есть какая-то основательность, уверенность не только в сегодняшнем, но и завтрашнем дне.


Конечно, и здесь есть место женским заботам — страницы полны рецептами простых блюд, советами по воспитанию детей. В статье «Ах, эти морщины!» даны вполне современные рекомендации, как обогатить состав кремов. И, кстати, перечислено более десятка названий уходовых средств — правда, остается вопрос: можно ли было их найти на полках магазинов?

«Не торопись, девушка…» — это рассуждает, как мы бы сейчас сказали, психолог, отвечая на письмо: «Пишу вам потому, что мне нужно быстро решить, выходить замуж или нет». Кстати, девушка не послушалась совета и случилось ожидаемое: «Бывший жених поступил подло — заверял, что непременно женится, но, добившись своего, уехал в дальний совхоз и, по слухам, нашел там новую «любовь».



Рассказ «О скупом рыцаре, воскресной красавице и о нас с тобой» получил такой большой отклик, что еще очень долго перепечатывался и кочевал по страницам других изданий. «Скупой рыцарь» — это муж, который жалеет для жены доброго слова и после свадьбы напрочь забыл о том, что за женщиной нужно ухаживать. Ну, а «воскресная красавица» — женщина, которая, выйдя замуж, основательно опустилась и наводит красоту только перед выходом в свет. Образы были настолько яркими, что «скупой рыцарь» и «воскресная красавица» даже стали именами нарицательными.

Кроме того, «Крестьянка» советует: «Разводите кроликов!». И публикует песни с нотами. В особом почете — София Ротару — кстати, на фото в современных журналах она выглядит примерно также, как в «Крестьянке».

1989: перестройка, кооперативное движение и конкурсы красоты

Всего через 2 года само понятие «советская женщина» перестанет существовать. Вместе с журналом, кстати. А пока на обложку «Советской женщины» уже могут попасть не члены партии, например — редактор Гостелерадио СССР Марина Рыжова, побывавшая в КНДР.


Чувствуется, что страна находится на стыке времен: на одной странице — 120 лет со дня рождения Крупской, а на другой — рассказ о работе первых кооперативов. А знаете, какой была главная «болезнь» мужчин в те годы? «Три Т»: — тапочки, тахта, телевизор. И она, судя по всему, наследственная.

Появились и первые врачи-психотерапевты, дающие советы читательницам. В основном обсуждается тема отношений родителей и подрастающих детей, где с одной стороны — стремление старшего поколения к контролю и чтобы все было «как положено», с другой — желание молодежи строить жизнь по собственным представлениям. Также поднимается проблема одинокой старости, очень много статей по теме социального сиротства — приводится даже такой факт, что брошенных детей стало больше, чем в послевоенные годы. В общем-то, довольно понятные темы во времена перемен.


В целом журнал производит впечатление серьезно размышляющего о месте женщины в мире. Так, в дискуссии «Современная женщина на работе и дома», растянувшейся на несколько номеров, обсуждаются женские права на законодательном уровне, вероятность уменьшения рабочих часов для женщин, возможности, которые дала женщинам перестройка — в частности, участвовать в кооперативном движении. Журнал призывает активно участвовать в выборе народных депутатов СССР.

На этом фоне чисто женские темы кажутся второстепенными и не занимают много места: вкладыш с выкройками, разворот с фото модной одежды, довольно безликие советы, касающиеся здоровья. Но уже встречаются первые попытки обучить женщин нанесению макияжа: «Для голубых глаз тон теней — оранжево-желтый. В середине века нанесите пятно жемчужно-белого цвета, разотрите по направлению к бровям. Складку верхнего века подчеркните карандашом светло-коричневого цвета, основу ресниц — светло-голубым. Ресницы покрасьте синей тушью». Интересно, чтобы сказал на это современный визажист?


Зато — та-там! — наконец-то появляются статьи из серии «Вы начали полнеть?». Ни 10, ни 20 лет назад эта тема не поднималась, хотя и непонятно, по какой причине: то ли лишнего веса у женщин не было, то ли они не считали его лишним.

Но, очевидно, перестройка поменяла не только менталитет граждан СССР, но и стала диктовать новые стандарты красоты. Недаром «Советская женщина» задается вопросом: а нужны ли нашей стране эти конкурсы красоты или они все же чуждое влияние Запада? Ну, а обычным женщинам советует соблюдать диету и делать зарядку. И любопытно читать: «Никакого сливочного масла — только маргарин!». Хотя слов фитнес, ЗОЖ или здоровое питание пока нет. Зато на страницах мелькают имена, которые не чужды нам и сегодня, — Эдита Пьеха, Тамара Гвердцители, Слава Зайцев.

1999: зачатки бодипозитива и полиамории

Cosmopolitan пришел на русскоязычный рынок в 1994 году — вместе с МММ и первыми мобильными телефонами. На обложке мартовского номера 1999 года — молодая и нежная Хайди Клум. О женском празднике редакторы вспоминают одной строкой — в приветственном слове: мол, вот приятный сюрприз!


Конечно, глянцевый Cosmopolitan — совсем другой формат женского журнала и это ощущается очень четко. Никакой политики, да и о работе как-то вскользь — мол, должна она быть у современной женщины и желательно в чистом и уютном офисе.

Главное, чем занята женщина конца XX века — по крайней мере, по версии Cosmo — это копанием в себе. Ну, и в окружающих тоже. Если мода, стиль, красота занимают примерно 20% страниц, еще 20 уходят на всякие мелочи вроде интерьера дома, путешествий, гороскопов, то 60% — это откровения об отношениях и психологии.




Особенно часто в них фигурирует мужчина — как партнер, как потенциальный жених и, чаще всего, как объект охоты. Вопросам, которые волнуют женщин, нет числа: почему он на мне не женится? А он мне вообще нужен? Почему он не звонит? И, конечно, сакраментальное — что он этим хотел сказать? Психологи советуют изо всех сил, но, надо сказать, советы иногда даются провокационные. Например, в рубрике «Крик души» одна из читательниц признается, что у нее есть любимый, с которым спокойно. С другим же получается прекрасный секс, и она не знает, что выбрать.

Ответ психолога следующий: «Не спеши с выбором, тебя же никто не торопит. И пока мужчины не подозревают о существовании друг друга, прими меры по усовершенствованию отношений: с первым постарайся наладить секс, а связь со вторым попробуй обогатить искренностью и теплотой. И посмотри, кто из них больше приблизится к твоему идеалу». Страшно представить, какую реакцию пользователей вызвал бы такой совет сейчас.

Секса в журнале тоже много — например, статья «Его величество клитор» снабжена вполне анатомической картинкой, как все устроено. Понятно, откуда Малышева черпает свои идеи.


А еще Cosmo любит эксперименты — одна из журналисток по заданию редакции в течение месяца каждый день занималась сексом с мужем, а потом написала об этом статью. Сейчас вряд ли получишь от редактора такое задание… «Ода полным» — рассказ женщины о том, как здорово весить 90+ килограмм — публикуется с пометкой от редакции: «Предвидя волну возмущений тех, кто к полным никак не относится, напоминаем: каждый счастлив по-своему. Главное — любите себя!».


Наверное, лобби воинствующих стройняшек набирало силу уже тогда. Хотя советов из серии «Делай тело!» совсем чуть-чуть: всего лишь разворот, где молодая Наташа Королева упражняется со штангой.

И удивительно читать рассказ о семье Лютиковых, почти полностью копирующий историю о скупом рыцаре и воскресной красавице. Куда уходит любовь? Очевидно, туда же, куда и 10, и 20 лет назад.

Да, а еще у Cosmo-женщины образца 1999 года нет детей. Как вариант, их наличие тщательно скрывается. По крайней мере, отпрыски и проблемы, с ними связанные, не фигурируют ни на одной странице.

2009: кризис, секс и шопоголизм

Glamour на просторах СНГ появился в 2004 году, став первым журналом в мини-версии. И сразу стал популярен благодаря новому формату. Однако в 2009 году мир гламура и роскоши, как и все другие сферы, испытывал на себе последствия экономического кризиса в России. И мартовский журнал, на обложке которого красуется Мила Йовович, производит слегка странное впечатление.


С одной стороны можно прочесть советы, как сэкономить, и откровения из серии: «В этом году можно не покупать пальто — прошлогодняя модель вполне себе в тренде». А также истории на тему «несчастье помогло» — о женщинах, которых кризис заставил поменять работу, цели и фактически жизнь. С другой — 10, 20, 30 и далее, и далее страниц, посвященных одежде, косметике, аксессуарам. Только представьте: 354 модные приметы весны!



И каждая буквально кричит: купи! Эту блузку нужно носить исключительно с высокими сапогами и обязательно добавить маленькую сумочку. И длинные серьги — хит сезона. А без этих теней тебе точно не обойтись! Такое впечатление, что несмотря на кризис, покупательский маятник продолжает раскачиваться по инерции. 10 страниц еще можно пролистать с любопытством, разглядывая цветовые сочетания и стили. Однако на 20-й странице начинает рябить в глазах, а на 30-й становится скучно… Все-таки сейчас больше ценится индивидуальность, чем попадание в тренд.

Еще женщина первого десятилетия XXI века ощутимо увлечена темой физической любви. У вас был секс на пляже? Нет? Что же вы, надо попробовать. Или вот, «открытие» из серии 12 секс-ингредиентов: «Вы удивитесь, насколько яркими и незабываемыми окажутся любовные приключения на кухонном столе». Также можно прочесть откровения женщин про самый необычный секс и репортаж со свинг-вечеринки. Мужчины тоже чувствуют себя на страницах журнала довольно свободно — рассказывают, как изменяли своим любимым и почему не верят в женский оргазм.


Набирает обороты ЗОЖ — мы уже не просто делаем зарядку, а тренируем различные проблемные зоны. Появляются диетологи со своими рекомендациями по здоровому питанию, а кулинарные советы становятся все изысканнее. Где вы, сытные блюда из картофеля и наваристые супы? Теперь рецепты выглядят так: «Возьмите несколько листиков рукколы — лучше дикой, кенийскую фасоль, авокадо и соус васаби…».


Радует, что на страницы женского глянца возвращаются дети — правда, пока своих чад демонстрируют только звездные мамы.

2019: экология и философия

А что же сегодня? Бросим буквально один взгляд на глянцевые обложки.

Как уже упоминалось, вместе с СССР ушла в небытие «Советская женщина». Журнал «Крестьянка» прекратил существование в 2015 году. И «Работницы» не видать в белорусских газетных киосках.

На обложке мартовского номера Cosmo — Пинк, а главная заявленная тема — «Корона не жмет», с разъяснением: развиваем здоровый эгоизм. Кроме того, журнал собирается развенчать миф о том, что любовь живет три года, и рассказать, что происходит с нашим телом во время секса.


«В мире Кардашьян будь Натали Портман» советует мартовский Glamour и помещает фото Натали на обложку. А еще обещает рассказать, как за нами следят смартфоны, что такое веганская косметика и микробиом кожи, и зачем нашим интимным зонам нужны глиттер, контуринг и инъекции.


В заключение могу сказать, что я провела несколько увлекательных дней в библиотеке, листая пожелтевшие подшивки. И сделала вывод: сейчас много говорят о том, что нужно ценить каждое мгновение, жить настоящим и получать удовольствие от того, что есть, но чтение современных женских журналов оставляет впечатление, что тебе предлагают участвовать в гонках.

И чтобы победить, нужно немедленно: разогнать метаболизм, купить кроссовки с бахромой, разобраться во французской живописи начала XX века, сдать развернутый анализ крови, посетить фитнес-зал три раза за неделю, получить степень МВА, регулярно делать массаж лица и бог знает что еще. И только тогда, когда выполнишь все условия, на финише тебя ждет приз — молодость, красота, идеальный партнер и восхищение окружающих. Не спорю, все вышеперечисленное очень интересно, но как же надоели эти забеги и навязчивые призывы — делай так, купи это, следуй нашим рекомендациям…

Десятилетия назад женщины не имели и сотой доли тех возможностей. которые есть сейчас. Но они умудрялись — и это от слова «мудрость» — быть счастливыми. Может, и правда: многие знания — многие печали?

 
 
Ссылка на источник 55
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Женские издания, с каким бы скепсисом к ним ни относились, довольно точно отражают образ современной женщины - то, с какими проблемами, страхами и мечтами она живет,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Эксперт: Такого ярма, как у белорусских рабочих, нет ни в одной из соседних стран
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.03.2019
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
11.03.2019
Mir24.TV Belarus
Заря над Неманам
Soligorsk News
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика