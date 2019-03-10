«Жизнь у меня какая-то безалаберная». О чем писали женские журналы 50 лет назад и сейчас

Женские издания, с каким бы скепсисом к ним ни относились, довольно точно отражают образ современной женщины — то, с какими проблемами, страхами и мечтами она живет, чего хочет от своего настоящего и будущего. Пытаясь понять, как менялась женщина, пролистаем женские журналы за последние 50 лет.

1969: космическая гонка, война во Вьетнаме и «самая обыкновенная» женщина

Наверное, 50 лет тому назад журналы не доставлялись подписчикам раньше, чем в середине месяца, поэтому с 8 марта журнал «Работница» поздравил женщин в февральском номере. Приветственное слово от летчика-космонавта и председателя Комитета советских женщин Валентины Терешковой не случайно: в 1969-м с Байконура чуть ли не ежедневно стартуют ракеты, хотя американцы все же первыми высаживаются на Луне и побеждают в космической гонке.





Поздравление первой женщины-космонавта посвящено внешней политике — угрозе со стороны империалистических сил, войне во Вьетнаме и грядущему Всемирному женскому конгрессу. Кстати, весь год журнал публиковал военные хроники и собирал деньги для вьетнамских детей.

Следующая героиня номера — Надежда Крупская, со дня рождения которой прошло ровно 100 лет. Настоящим сюрпризом выглядит рассказ Виля Липатова «Мальчишки» из серии «Деревенский детектив». Вообще литературе уделяется значительное внимание: публикуются рассказы и повести, а также стихи — как маститых поэтов, так и читателей.





Так какой же была она, женщина конца 60-х прошлого столетия? Очерк «Самая обыкновенная», подготовленный специально к женскому празднику, рисует усредненный образ советской женщины. Людмила Сулоева — аппаратчица на химкомбинате в Тамбове и, конечно же, молодой член партии. В спецовке, плотно повязанной косынке и с противогазом на боку, она знает, что такое барботаж, проверяет заземление и разбирается в показаниях приборов. Ну, а дома — точнее, в общежитии, где по стенам 8 коек — Люся превращается в обычную девушку.









Говорит о моде — «Лично я не против, чтобы до полу платья носили», о поездке в Крым — «Море — это прямо нет слов» и даже о зарплате — «Приличная, но жизнь какая-то безалаберная, готовить некогда, все по столовкам, а вечером — чай с конфетами, вся сотня до копейки и ухнет!». И, конечно, мечтает о замужестве: «Все хотят свое будущее устроить, тут греха нет. Но смотря как! Я понимаю, потеряешь себя — потом не найдешь».

Следующий женский портрет — в очерке «Трактористки», где автор проникновенно пишет: «Нелегко быть матерью и водить трактор». На фоне производственных проблем снова идет разговор о личном: «Хожу на танцы, но ребята меня почему-то не приглашают. Считают, как видно, „своим парнем“, раз, мол, она тракторист».

Еще в праздничном номере — выкройки одежды для дома: симпатичных халатиков, ночной рубашки и фартука. А также Школа молодой матери, трогательный рассказ о девушке, которая 3 часа на морозе ждала парня и все-таки дождалась, и советы на такую животрепещущую тему как «Джерси — чистить или стирать?».





Листая старые страницы, иногда поражаешься: как мало нового в женском мире появилось за 50 лет! Конечно, в эпоху тотального дефицита советы по стилю выглядят скромно и ограничиваются предложением сшить что-либо своими руками или красиво повязать платок. То же касается и косметики — никаких тебе фантазий визажиста. Но рекомендации по уходу вполне здравые.





Вот, например, «Советы по уходу за шеей» — все то же самое сегодня можно прочитать на любом женском сайте. А как удивительно было обнаружить статью… о «плохом» холестерине! Так вот откуда ноги растут, из 69-го… И дети, оказывается, ничуть не изменились: «Нашей дочке исполнилось 3 года и она в семье — настоящий диктатор! Чуть что — слезы, переходящие в истерику… Помогите!». И «Работница» советует, как справиться с маленькими деспотами, а также же с теми, кому уже 15 и они хотят гулять всю ночь, рассказывает, как превратить уборку в гимнастику, и что добавить в бульон, чтобы он стал прозрачным. Ну и что, что в каждом номере — статьи о Ленине, бедственном положении женщин в капстранах и социалистическом соревновании… Все это можно пропустить, и большинство советских женщин, я уверена, так и делали!

1979: холодная война, подготовка к Олимпиаде и уверенность в завтрашнем дне

А мы пропускаем 10 лет. На обложке мартовского номера журнала «Крестьянка» за 1979 год — кандидат в депутаты Верховного Совета СССР, Герой соцтруда, бригадир овощеводов из Ленинграда Валентина Паршина с детьми.

А поздравляют женщин сразу три члена КПСС с 1917 года: «Недаром так ненавидели и боялись этого дня (8 марта — прим. авт.) палачи царской России!». В общем, этим все сказано. Со страниц журнала конца 70-х явно веет ароматом застоя. К Ленину, который по-прежнему остается «героем» каждого номера, присоединяется другой Ильич — Брежнев, который неутомимо ведет страну к победе социалистического труда и к тому же одаряет ее литературными произведениями.





Чувствуется, что «Крестьянка» рассчитана на более возрастную категорию, ее героини — это в основном матери и даже бабушки. «Двадцатая трудовая весна», «Зрелость — счастливая доля» — типичные заголовки. Со страниц журнала смотрит женщина конца 70-х — дородная, с шестимесячным перманентом, щедро политым лаком, на лацкане пиджака почти мужского покроя — депутатский значок. И в то же время чувствуется, что дома у нее — чистота и уют, а на балконе все полки заставлены домашними заготовками. В ней есть какая-то основательность, уверенность не только в сегодняшнем, но и завтрашнем дне.





Конечно, и здесь есть место женским заботам — страницы полны рецептами простых блюд, советами по воспитанию детей. В статье «Ах, эти морщины!» даны вполне современные рекомендации, как обогатить состав кремов. И, кстати, перечислено более десятка названий уходовых средств — правда, остается вопрос: можно ли было их найти на полках магазинов?

«Не торопись, девушка…» — это рассуждает, как мы бы сейчас сказали, психолог, отвечая на письмо: «Пишу вам потому, что мне нужно быстро решить, выходить замуж или нет». Кстати, девушка не послушалась совета и случилось ожидаемое: «Бывший жених поступил подло — заверял, что непременно женится, но, добившись своего, уехал в дальний совхоз и, по слухам, нашел там новую «любовь».









Рассказ «О скупом рыцаре, воскресной красавице и о нас с тобой» получил такой большой отклик, что еще очень долго перепечатывался и кочевал по страницам других изданий. «Скупой рыцарь» — это муж, который жалеет для жены доброго слова и после свадьбы напрочь забыл о том, что за женщиной нужно ухаживать. Ну, а «воскресная красавица» — женщина, которая, выйдя замуж, основательно опустилась и наводит красоту только перед выходом в свет. Образы были настолько яркими, что «скупой рыцарь» и «воскресная красавица» даже стали именами нарицательными.

Кроме того, «Крестьянка» советует: «Разводите кроликов!». И публикует песни с нотами. В особом почете — София Ротару — кстати, на фото в современных журналах она выглядит примерно также, как в «Крестьянке».

1989: перестройка, кооперативное движение и конкурсы красоты

Всего через 2 года само понятие «советская женщина» перестанет существовать. Вместе с журналом, кстати. А пока на обложку «Советской женщины» уже могут попасть не члены партии, например — редактор Гостелерадио СССР Марина Рыжова, побывавшая в КНДР.





Чувствуется, что страна находится на стыке времен: на одной странице — 120 лет со дня рождения Крупской, а на другой — рассказ о работе первых кооперативов. А знаете, какой была главная «болезнь» мужчин в те годы? «Три Т»: — тапочки, тахта, телевизор. И она, судя по всему, наследственная.

Появились и первые врачи-психотерапевты, дающие советы читательницам. В основном обсуждается тема отношений родителей и подрастающих детей, где с одной стороны — стремление старшего поколения к контролю и чтобы все было «как положено», с другой — желание молодежи строить жизнь по собственным представлениям. Также поднимается проблема одинокой старости, очень много статей по теме социального сиротства — приводится даже такой факт, что брошенных детей стало больше, чем в послевоенные годы. В общем-то, довольно понятные темы во времена перемен.





В целом журнал производит впечатление серьезно размышляющего о месте женщины в мире. Так, в дискуссии «Современная женщина на работе и дома», растянувшейся на несколько номеров, обсуждаются женские права на законодательном уровне, вероятность уменьшения рабочих часов для женщин, возможности, которые дала женщинам перестройка — в частности, участвовать в кооперативном движении. Журнал призывает активно участвовать в выборе народных депутатов СССР.

На этом фоне чисто женские темы кажутся второстепенными и не занимают много места: вкладыш с выкройками, разворот с фото модной одежды, довольно безликие советы, касающиеся здоровья. Но уже встречаются первые попытки обучить женщин нанесению макияжа: «Для голубых глаз тон теней — оранжево-желтый. В середине века нанесите пятно жемчужно-белого цвета, разотрите по направлению к бровям. Складку верхнего века подчеркните карандашом светло-коричневого цвета, основу ресниц — светло-голубым. Ресницы покрасьте синей тушью». Интересно, чтобы сказал на это современный визажист?





Зато — та-там! — наконец-то появляются статьи из серии «Вы начали полнеть?». Ни 10, ни 20 лет назад эта тема не поднималась, хотя и непонятно, по какой причине: то ли лишнего веса у женщин не было, то ли они не считали его лишним.

Но, очевидно, перестройка поменяла не только менталитет граждан СССР, но и стала диктовать новые стандарты красоты. Недаром «Советская женщина» задается вопросом: а нужны ли нашей стране эти конкурсы красоты или они все же чуждое влияние Запада? Ну, а обычным женщинам советует соблюдать диету и делать зарядку. И любопытно читать: «Никакого сливочного масла — только маргарин!». Хотя слов фитнес, ЗОЖ или здоровое питание пока нет. Зато на страницах мелькают имена, которые не чужды нам и сегодня, — Эдита Пьеха, Тамара Гвердцители, Слава Зайцев.

1999: зачатки бодипозитива и полиамории

Cosmopolitan пришел на русскоязычный рынок в 1994 году — вместе с МММ и первыми мобильными телефонами. На обложке мартовского номера 1999 года — молодая и нежная Хайди Клум. О женском празднике редакторы вспоминают одной строкой — в приветственном слове: мол, вот приятный сюрприз!





Конечно, глянцевый Cosmopolitan — совсем другой формат женского журнала и это ощущается очень четко. Никакой политики, да и о работе как-то вскользь — мол, должна она быть у современной женщины и желательно в чистом и уютном офисе.

Главное, чем занята женщина конца XX века — по крайней мере, по версии Cosmo — это копанием в себе. Ну, и в окружающих тоже. Если мода, стиль, красота занимают примерно 20% страниц, еще 20 уходят на всякие мелочи вроде интерьера дома, путешествий, гороскопов, то 60% — это откровения об отношениях и психологии.









Особенно часто в них фигурирует мужчина — как партнер, как потенциальный жених и, чаще всего, как объект охоты. Вопросам, которые волнуют женщин, нет числа: почему он на мне не женится? А он мне вообще нужен? Почему он не звонит? И, конечно, сакраментальное — что он этим хотел сказать? Психологи советуют изо всех сил, но, надо сказать, советы иногда даются провокационные. Например, в рубрике «Крик души» одна из читательниц признается, что у нее есть любимый, с которым спокойно. С другим же получается прекрасный секс, и она не знает, что выбрать.

Ответ психолога следующий: «Не спеши с выбором, тебя же никто не торопит. И пока мужчины не подозревают о существовании друг друга, прими меры по усовершенствованию отношений: с первым постарайся наладить секс, а связь со вторым попробуй обогатить искренностью и теплотой. И посмотри, кто из них больше приблизится к твоему идеалу». Страшно представить, какую реакцию пользователей вызвал бы такой совет сейчас.

Секса в журнале тоже много — например, статья «Его величество клитор» снабжена вполне анатомической картинкой, как все устроено. Понятно, откуда Малышева черпает свои идеи.





А еще Cosmo любит эксперименты — одна из журналисток по заданию редакции в течение месяца каждый день занималась сексом с мужем, а потом написала об этом статью. Сейчас вряд ли получишь от редактора такое задание… «Ода полным» — рассказ женщины о том, как здорово весить 90+ килограмм — публикуется с пометкой от редакции: «Предвидя волну возмущений тех, кто к полным никак не относится, напоминаем: каждый счастлив по-своему. Главное — любите себя!».





Наверное, лобби воинствующих стройняшек набирало силу уже тогда. Хотя советов из серии «Делай тело!» совсем чуть-чуть: всего лишь разворот, где молодая Наташа Королева упражняется со штангой.

И удивительно читать рассказ о семье Лютиковых, почти полностью копирующий историю о скупом рыцаре и воскресной красавице. Куда уходит любовь? Очевидно, туда же, куда и 10, и 20 лет назад.

Да, а еще у Cosmo-женщины образца 1999 года нет детей. Как вариант, их наличие тщательно скрывается. По крайней мере, отпрыски и проблемы, с ними связанные, не фигурируют ни на одной странице.

2009: кризис, секс и шопоголизм

Glamour на просторах СНГ появился в 2004 году, став первым журналом в мини-версии. И сразу стал популярен благодаря новому формату. Однако в 2009 году мир гламура и роскоши, как и все другие сферы, испытывал на себе последствия экономического кризиса в России. И мартовский журнал, на обложке которого красуется Мила Йовович, производит слегка странное впечатление.





С одной стороны можно прочесть советы, как сэкономить, и откровения из серии: «В этом году можно не покупать пальто — прошлогодняя модель вполне себе в тренде». А также истории на тему «несчастье помогло» — о женщинах, которых кризис заставил поменять работу, цели и фактически жизнь. С другой — 10, 20, 30 и далее, и далее страниц, посвященных одежде, косметике, аксессуарам. Только представьте: 354 модные приметы весны!









И каждая буквально кричит: купи! Эту блузку нужно носить исключительно с высокими сапогами и обязательно добавить маленькую сумочку. И длинные серьги — хит сезона. А без этих теней тебе точно не обойтись! Такое впечатление, что несмотря на кризис, покупательский маятник продолжает раскачиваться по инерции. 10 страниц еще можно пролистать с любопытством, разглядывая цветовые сочетания и стили. Однако на 20-й странице начинает рябить в глазах, а на 30-й становится скучно… Все-таки сейчас больше ценится индивидуальность, чем попадание в тренд.

Еще женщина первого десятилетия XXI века ощутимо увлечена темой физической любви. У вас был секс на пляже? Нет? Что же вы, надо попробовать. Или вот, «открытие» из серии 12 секс-ингредиентов: «Вы удивитесь, насколько яркими и незабываемыми окажутся любовные приключения на кухонном столе». Также можно прочесть откровения женщин про самый необычный секс и репортаж со свинг-вечеринки. Мужчины тоже чувствуют себя на страницах журнала довольно свободно — рассказывают, как изменяли своим любимым и почему не верят в женский оргазм.





Набирает обороты ЗОЖ — мы уже не просто делаем зарядку, а тренируем различные проблемные зоны. Появляются диетологи со своими рекомендациями по здоровому питанию, а кулинарные советы становятся все изысканнее. Где вы, сытные блюда из картофеля и наваристые супы? Теперь рецепты выглядят так: «Возьмите несколько листиков рукколы — лучше дикой, кенийскую фасоль, авокадо и соус васаби…».





Радует, что на страницы женского глянца возвращаются дети — правда, пока своих чад демонстрируют только звездные мамы.

2019: экология и философия

А что же сегодня? Бросим буквально один взгляд на глянцевые обложки.

Как уже упоминалось, вместе с СССР ушла в небытие «Советская женщина». Журнал «Крестьянка» прекратил существование в 2015 году. И «Работницы» не видать в белорусских газетных киосках.

На обложке мартовского номера Cosmo — Пинк, а главная заявленная тема — «Корона не жмет», с разъяснением: развиваем здоровый эгоизм. Кроме того, журнал собирается развенчать миф о том, что любовь живет три года, и рассказать, что происходит с нашим телом во время секса.





«В мире Кардашьян будь Натали Портман» советует мартовский Glamour и помещает фото Натали на обложку. А еще обещает рассказать, как за нами следят смартфоны, что такое веганская косметика и микробиом кожи, и зачем нашим интимным зонам нужны глиттер, контуринг и инъекции.





В заключение могу сказать, что я провела несколько увлекательных дней в библиотеке, листая пожелтевшие подшивки. И сделала вывод: сейчас много говорят о том, что нужно ценить каждое мгновение, жить настоящим и получать удовольствие от того, что есть, но чтение современных женских журналов оставляет впечатление, что тебе предлагают участвовать в гонках.

И чтобы победить, нужно немедленно: разогнать метаболизм, купить кроссовки с бахромой, разобраться во французской живописи начала XX века, сдать развернутый анализ крови, посетить фитнес-зал три раза за неделю, получить степень МВА, регулярно делать массаж лица и бог знает что еще. И только тогда, когда выполнишь все условия, на финише тебя ждет приз — молодость, красота, идеальный партнер и восхищение окружающих. Не спорю, все вышеперечисленное очень интересно, но как же надоели эти забеги и навязчивые призывы — делай так, купи это, следуй нашим рекомендациям…

Десятилетия назад женщины не имели и сотой доли тех возможностей. которые есть сейчас. Но они умудрялись — и это от слова «мудрость» — быть счастливыми. Может, и правда: многие знания — многие печали?