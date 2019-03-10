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Щеткина предложила искать новые пути поддержки рождаемости

11.03.2019 09:15 — Разное | Аргументы и факты  
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Щеткина предложила искать новые пути поддержки рождаемости
Фото из открытых источников

«Кроме того, что есть какие-то личные проблемные вопросы у каждого человека, есть общегосударственные вопросы и, пожалуй, самый основной вопрос, который звучит сейчас, - это, конечно, демографическая безопасность. То, что в последнее время рождаемость упала, очень тревожит всех. И не зря глава государства несколько раз акцентировал наше внимание на том, что будущего без детей не бывает», - сообщает БЕЛТА со ссылкой на Марианну Щеткину.

Щеткина предложила всем искать варианты поддержки рождаемости. 

«Может, надо подумать о мерах поддержки именно молодых семей с детьми, студенческих семей. Это можно делать через систему стипендий, общежитий. Это тоже все нужно обсуждать, вместе вырабатывать». 

Щеткина предложила искать новые пути поддержки рождаемости
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По мнению заместителя председателя Совета Республики, нужно направить максимум усилий на то, чтобы найти новые пути поддержки роста рождаемости.
 
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