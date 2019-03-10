На сей раз на старт не опоздал, зато отмотал лишний штрафной круг. Приключения Гараничева в Эстерсунде

Чего только ни случается с Евгением Гараничевым в этом сезоне! После опоздания на старт на этапе Кубка мира в США второй номер биатлонной сборной России не сосчитал собственные промахи — и это, возможно, стоило ему медали, сообщает Sports.ru .



Reuters

Преследование , последний рубеж. До этого Гараничев сделал 15 точных выстрелов и с 19-го места вошел в группу претендентов на подиум (Йоханнес Бё с отрывом лидировал).

На финальной стойке рядом с Гараничевым стояли французы Гигонна и Фийон-Майе, Тарьей Бё и украинец Пидручный. Только Дмитрий и сработал чисто, Гигонна промазал дважды, остальные — по разу и помчались делить бронзу.

Смотрите, вот графика после стрельбы:



Скриншоты Sports.ru

Вот Пидручный уходит на финиш лидером. Фийон-Майе, Тарьей и Гараничев идут на штрафной круг (150 метров). Йоханнес не в кадре, но он намотал огромный штраф (3 выстрела мимо) и вот-вот отправится на дистанцию вторым.



Скриншоты Sports.ru

И вот со штрафного круга выскакивают только Фийон-Майе и Тарьей Бё — Гараничев зачем-то едет на второй:



Скриншоты Sports.ru

С одним кругом Гараничев боролся бы за бронзу. А с чистой стрельбой — за золото.

Пидручный, у которого до этой гонки не было ни одного (!) личного подиума, золото и забрал — и это пока главная сенсация ЧМ. А Гараничев финишировал 9-м.

Что говорят про это

Евгений Гараничев, потерявший медаль на ЧМ:

— Конечно, это моя невнимательность. Я не видел, что габарит прошел и мишень закрылась. Я был уверен, что допустил два промаха. Когда французы уходили со штрафного круга, я подумал им вслед, что они за медаль сражаются, а мне еще круг бежать.

Говорят, сегодня и в женской гонке был такой же инцидент — одна из участниц пробежала лишний круг. Что радует — самочувствие очень хорошее. Я не в обиде на Эстерсунд, надеюсь, что это место еще станет для меня счастливым. Бежалось легко, я чувствую что набрал хорошую форму. Что поделаешь — буду работать дальше.

Анатолий Хованцев, главный тренер сборной России:

— Последняя мишень долго закрывалась, он ушел и не видел этого. Мы им говорим, что после стрельбы надо обязательно посмотреть на щит. Сам себя лишил борьбы за третье место, цирк. Кроме разговоров, сейчас с ним ничего не будет, никаких штрафов. Эти все приключения с ним выстраиваются в систему: то понос, то золотуха.

Вадим Мелихова, рейс-директор российского биатлона:

— Пробежал два круга вместо одного — вольному воля. Никто со стороны не объяснит, почему он так сделал. Никаких действий в его отношении не будет. Формально это неправильное прохождение дистанции, за которое наказывают, но он-то с трассы никуда не отклонился — просто открутил лишний круг. По сути, сам себя наказал.

Вычесть время этого лишнего круга нельзя. Наверняка вычли бы, если бы была техническая или судейская ошибка — что-то не так с мишенью, например, не сработала установка. Но мишень сработала. Здесь — чисто его ошибка, замкнуло. Еще раз: если бы была техническая ошибка, напротив его фамилии в графике и сивидате появилась бы звездочка. Ее нет.

Максим Кугаевсский, личный тренер Гараничева:

— Это не глупость спортсмена, а глупость тренерского штаба. Я работал в сборной России, и всегда во все времена был определен человек, который считает круги. Потому что спортсмены в кислородном голодании зачастую забывают, сколько кругов им надо бежать. И только в этом году, впервые в истории, у нас нет человека, который за это отвечает. Зато восемь человек стояли на рубеже. Хочется их спросить, чем они занимались вообще.

Неважно, сколько закрывалась установка. Это не проблема спортсмена. Если тренерский штаб не соображает в своей работе, то какие вопросы? Всегда был человек, который контролировал прохождение штрафных кругов спортсменами. Почему в этом году его нет? У Хованцева спросите. Всему свое время, нельзя в 70 лет руководить сборной.

Почему же Гараничев так обманулся?

Во многом это коллективная ошибка (спортсмен + тренеры на рубеже), и отчасти Евгения подвел механизм установки на стрельбище. Все дело в особенности установок (про это еще до ошибки Гараничева рассказывал Антон Шипулин): они в Эстерсунде механические и закрываются снизу.

Если патрон попадает в верхнюю часть мишени, то она закрывается быстро. Если в нижнюю — заметно медленнее. Гараничев промазал первым выстрелом, потом закрыл три подряд. Последним тоже попал, но в самый низ мишени; Евгений бросил взгляд на установку — увидел два черных кружка и убежал. А потом последняя мишень закрылась. Гараничеву это не передали.

*В тексте использованы цитаты ресурсов "Лыжный спорт ", "Чемпионат" , Sports.ru .