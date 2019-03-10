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В Минске мужчина утонул в реке

11.03.2019 09:16 — Разное | БелТА  
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В Минске мужчина утонул в реке
Фото Минского городского управления МЧС

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске мужчина утонул в реке, на место выбывали спасатели. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила официальный представитель Минского городского управления МЧС Ольга Мельченко.

Трагедия произошла вечером 10 марта. "В 21.50 спасателям поступил звонок от очевидца. Он сказал, что напротив станции метро "Первомайская" тонет человек. На место выехали работники МЧС, медики, - рассказала Ольга Мельченко. - Когда подразделения спасателей прибыли, на поверхности воды никого не было".

Водолазы Республиканского отряда специального назначения МЧС в 22.21 обнаружили труп мужчины. Находился он в метре от берега, где глубина составляет примерно 1,7 метра.-0-

Фото Минского городского управления МЧС

 
Теги: Минск
 
 
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11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске мужчина утонул в реке, на место выбывали спасатели. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила официальный представитель Минского...
 
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