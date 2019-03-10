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«Прикинь, я б туда ушла». Могилевчанка чудом не провалилась в открытый люк возле подъезда
Но без ссадин не обошлось —
Могилевчанка чуть не провалилась в открытый люк возле подъезда дома по улице Терехина. Без неприятностей все-таки не обошлось: девушка споткнулась, упала и получила ссадины. Видео, согласно ее рассказу в социальных сетях, снималось уже после этого.
«Охр...неть, прикинь, я б туда ушла», — эмоционально комментирует автор видео происходящее своему спутнику.
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Но без ссадин не обошлось — видео.
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