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«Прикинь, я б туда ушла». Могилевчанка чудом не провалилась в открытый люк возле подъезда

11.03.2019 09:24 — Разное | Партизан  
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Но без ссадин не обошлось — видео.

Могилевчанка чуть не провалилась в открытый люк возле подъезда дома по улице Терехина. Без неприятностей все-таки не обошлось: девушка споткнулась, упала и получила ссадины. Видео, согласно ее рассказу в социальных сетях, снималось уже после этого.

«Охр...неть, прикинь, я б туда ушла», — эмоционально комментирует автор видео происходящее своему спутнику.


 
 
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