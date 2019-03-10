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Китай ввел запрет на Boeing

11.03.2019 09:20 — Разное | Партизан  
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Власти Китайской Народной Республики ввели временный запрет на использование самолетов Boeing 737 Max 8 после авиакатастрофы в Эфиопии.

Об этом передает Газета.Ru со ссылкой на сайт китайского Управления гражданской авиации.

«Подобные меры предпринимаются в целях обеспечения безопасности авиаперелетов», - говорится в сообщении.

Напомним, что минувшей ночью потерпел крушение пассажирский самолет Boeing-737 эфиопской авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, включая восьмерых членов экипажа.


 
 
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Власти Китайской Народной Республики ввели временный запрет на использование самолетов Boeing 737 Max 8 после авиакатастрофы в Эфиопии.
 
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