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Китай ввел запрет на Boeing
Власти Китайской Народной Республики ввели временный запрет на использование самолетов Boeing 737 Max 8 после авиакатастрофы в Эфиопии.
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«Подобные меры предпринимаются в целях обеспечения безопасности авиаперелетов», - говорится в сообщении.
Напомним, что минувшей ночью потерпел крушение пассажирский самолет Boeing-737 эфиопской авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, включая восьмерых членов экипажа.
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Власти Китайской Народной Республики ввели временный запрет на использование самолетов Boeing 737 Max 8 после авиакатастрофы в Эфиопии.
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