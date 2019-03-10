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Минстройархитектуры предлагает изымать долгострои у застройщиков

11.03.2019 09:19 — Разное | Партизан  
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Минстройархитектуры готовит предложение изымать у застройщиков объекты, сроки сдачи которых затянуты. Об этом заявил министр архитектуры и строительства Дмитрий Микуленок в эфире телеканала «Беларусь 1».

Министр отметил, что в последнее время количество долгостроев уменьшилось, но они пока не исчезли.

— Мы не гарантируем, что по итогам какого-то отчетного периода не «выскочит» какой-то дом. К сожалению, такой гарантии сейчас дать невозможно, особенно по коммерческим застройщикам, — сказал Дмитрий Микуленок.

Министерство строительства и архитектуры подготовило предложения в Совет Министров. Сейчас они находятся в стадии обсуждения.

— Наши предложения довольно жесткие и радикальные: разрешение продления сроков такого строительства не более одного раза. После того, как один раз сроки продлены, этот участок или недострой будет изыматься и передаваться другому застройщику.

Сейчас министерство работает над еще одним законопроектом, который позволит регистрировать такие объекты в БРТИ, чтобы они стали объектом купли-продажи. Министр считает, что это создаст в Беларуси рынок недостроенного жилья и административных зданий.

— Проблема общая, на рынке очень много игроков, которые готовы на любой стадии перекупить. Пока у нас есть только административный нажим, который не всегда приводит к действенным мерам, — отметил Дмитрий Микуленок.
 
 
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Минстройархитектуры готовит предложение изымать у застройщиков объекты, сроки сдачи которых затянуты. Об этом заявил министр архитектуры и строительства Дмитрий...
 
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