Пилот разбившегося в Африке «Боинга» перед крушением сообщил о проблемах

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«Пилот сообщил, что у него проблемы, и он хочет вернуться. Он получил разрешение [вернуться]», — сказал он.





Самолет разбился утром 10 марта через шесть минут после вылета из аэропорта в Аддис-Абебе. Лайнер направлялся в столицу Кении Найроби. Погибли все 149 пассажиров и восемь членов экипажа, находившиеся на борту. Среди жертв авиакатастрофы — граждане 33 стран, в том числе трое россиян. Их имена — Екатерина Полякова, Александр Поляков и Сергей Вяликов, сообщило посольство России в Эфиопии у себя в Twitter.





пишет Лента.ру. В расследовании причин крушения будут участвовать: авиакомпания Ethiopian Airlines, Boeing, власти Эфиопии, а также Национальный совет по безопасности на транспорте США, поскольку самолет был спроектирован и построен в Штатах,Лента.ру.



