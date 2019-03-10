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Чемпионка мира по велотреку покончила с собой в 23 года
Она была студенткой Стэнфордского университета.
Фото: USA Today Sports / Reuters
Трехкратная чемпионка мира и серебряный призер Олимпийских игр по велотреку Кэтлин Келли умерла в возрасте 23 лет. Об этом сообщает
"Причина смерти остается неизвестной, но нет признаков насильственной смерти", - говорится в сообщении.
Келли выиграла трижды подряд титула мирового чемпионата по велотреку с 2016 по 2018 год, а также завоевала серебро в этой дисциплине на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году.
Кроме того, она принимала участие в соревнованиях Rally UHC Cycling на шоссе.
Келли также выиграла бронзовые медали в индивидуальных гонках на чемпионатах мира 2017 и 2018 годов.
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Она была студенткой Стэнфордского университета.
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