Чемпионка мира по велотреку покончила с собой в 23 года

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BBC. Трехкратная чемпионка мира и серебряный призер Олимпийских игр по велотреку Кэтлин Келли умерла в возрасте 23 лет. Об этом сообщает





"Причина смерти остается неизвестной, но нет признаков насильственной смерти", - говорится в сообщении.





Келли выиграла трижды подряд титула мирового чемпионата по велотреку с 2016 по 2018 год, а также завоевала серебро в этой дисциплине на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году.





Кроме того, она принимала участие в соревнованиях Rally UHC Cycling на шоссе.





Келли также выиграла бронзовые медали в индивидуальных гонках на чемпионатах мира 2017 и 2018 годов.



