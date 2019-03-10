Щеткина: Нужно найти новые пути поддержки рождаемости

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— То, что рождаемость в последнее время упала, — это очень тревожит всех, — сказала высокопоставленная госслужащая. — Не зря глава государства несколько раз акцентировал наше внимание на том, что будущего без детей не бывает. Конечно, сейчас максимум усилий всех нужно направить на то, чтобы найти новые пути поддержки. Первое — нужно оценить то, что есть. Второе: нужно предлагать, что надо поменять. Об этом прежде всего должны говорить сами семьи и женщины — что нужно.





По словам Марианны Щеткиной, социологические опросы и анкетирование показали, что большинство белорусов хотели бы иметь несколько детей. При этом, по статистике, в большинстве семей по одному ребенку.





— История показывает, что, когда вводятся какие-то меры поддержки, они работают два-три года. Потом к ним привыкают и надо вводить что-то новое, — отметила Щеткина. — Настораживает, что период рождения первого ребенка приблизился к 30 годам, скажем так. Почему? Молодые семьи — два молодых специалиста, естественно, пока нет опыта, зарплаты невысокие, потому что квалификация не наработана. Может, тоже надо подумать о поддержке именно молодых, студенческих семей с детьми? Это можно сделать через систему стипендий, общежитий. Это тоже все нужно обсуждать, вырабатывать.





Марианна Щеткина предложила всем желающим присылать свои предложения в Союз женщин. «Мы их все посмотрим, донесем эту информацию до заинтересованных», — пообещала она.



