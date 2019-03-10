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Эксперт: Такого ярма, как у белорусских рабочих, нет ни в одной из соседних стран

11.03.2019 08:45 — Разное | Партизан  
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Как около трети работающих белорусов оказались на «коротком поводке» у нанимателей.

Эксперт: Такого ярма, как у белорусских рабочих, нет ни в одной из соседних стран
В ответ на петицию за отмену срочных трудовых контрактов представитель Минтруда и соцзащиты сообщил, что это нецелесообразно. Заместитель министра Игорь Старовойтов отметил, что срочные контракты направлены на обеспечение дисциплины и порядка на производстве, повышение ответственности сторон, а также повышение стабильности производственных процессов, пишет Завтра твоей страны

А вот эксперты считают, что такая практика, наоборот, ослабляет защиту трудовых прав работников и лишает их определенных выгод, которые дают бессрочные трудовые договоры.

— Изначально, когда принимался декрет №29, он имел свои плюсы. Благодаря декрету появилась возможность повысить зарплаты специалистам, чтобы они не уходили с предприятий, — вспоминает советник-консультант профсоюза радиоэлектронной промышленности (РЭП) Геннадий Федынич.

Но постепенно нормы декрета стали «коротким поводком», на котором организации держат работников годами. Даже проработав в компании больше пяти лет, человек не может претендовать на бессрочный трудовой договор: заключать тот или иной вид договора — это право нанимателей. И большинство из них выбирают срочный контракт.

— Такого ярма, как у белорусских рабочих, нет ни в одной из соседних стран и стран СНГ. И когда лет восемь назад собирали подписи, чтобы провести референдум по этому декрету, даже чиновники поддерживали идею отмены срочных контрактов, — говорит Геннадий Федынич.


Геннадий Федынич. Фото: Радыё Свабода

Эксперты выделяют несколько проблемных моментов срочных контрактов.

Самый распространенный — стрессовая составляющая для всех работников. Каждый год перед ними встает вопрос, продлят контракт или придется искать новую работу. Около трети всех трудовых договоров – это контракты сроком на один год. И наниматель может не продлевать их без объяснения причин.

— Срочные контракты не дают мотивации к труду. Человек должен, как раб, подчиняться нанимателю. И если его мнение на оплату или охрану труда, или на то, что происходит на предприятии или в государстве в целом, не состыковывается с точкой зрения руководителя, по истечении срока работы по контракту ему без объяснений вручают трудовую книжку, — отмечает представитель профсоюза РЭП.

Работники же, с которыми заключили бессрочный договор, чувствуют себя более защищенными.

— Это касается как самой работы, так и жизненных планов, к примеру, рожать ли еще одного ребенка. Одно дело, когда ты знаешь, что у тебя есть определенная подушка безопасности, и другое – когда понимаешь, что в регионе не хватает рабочих мест и непонятно, что делать, если с тобой не продлят срочный контракт, — говорит научный сотрудник Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Мария Акулова.


Фото: people.onliner.by

Если же работник нашел другую работу, он не может уволиться без согласия нанимателя до времени истечения контракта. И если наниматель отказывает, работнику, приходится выбирать обходной путь. Например, искать нарушения работодателем исполнения контракта, чтобы уволиться по статье 41 Трудового кодекса, по вине нанимателя.

— Но при соответствующей записи в трудовой книжке не каждый новый наниматель возьмет такого специалиста на работу, — подчеркивает Геннадий Федынич.

Срочные контракты возлагают на нанимателя меньше социальной ответственности.

— Если бы работодатель знал, что после увольнения работника он будет вынужден выплачивать пособие в размере, к примеру, шести заработных плат, наверное, некоторые решения, в том числе об увольнении, он принимал бы более взвешенно, — считает Мария Акулова.

Срочные договоры приводят к тому, что трудящиеся оказываются незащищенными и в высокой степени зависят от воли нанимателя. Проблема обостряется в случае увольнения. Если бессрочный контракт при увольнении предполагает выплату пособия, то срочные контракты позволяют нанимателям просто не перезаключать их. А работник сталкивается не только с вопросом поиска работы, но и с проблемой, где найти доход на этот период, отмечает Мария Акулова.


 
 
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Как около трети работающих белорусов оказались на «коротком поводке» у нанимателей.
 
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