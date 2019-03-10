Упал телевизор. Обязан ли покупатель оплачивать поврежденный им товар?





Ситуация, знакомая каждому: покупатель в магазине случайно уронил товар. Если это мягкая игрушка или гантель, ничего страшного, можно вернуть на место. Но, например, телевизор или, что намного печальнее, стеклянная бутылка имеют обыкновение разбиваться. Кто должен оплатить ущерб? Вопрос непростой, давайте разберемся. За ответом обратимся к юристу Минского общества потребителей Анне Шилько.





— Анна Борисовна, в Гражданском кодексе Республики Беларусь есть понятие «риск случайной гибели». Согласно ст. 212 «Риск случайной гибели, случайной порчи или случайного повреждения имущества несет его собственник, если иное не предусмотрено законодательством или договором». Применительно ли это к нашему случаю? Я взял с полки пакет кефира, он выскользнул из рук, упал и лопнул.





— Пока вы не оплатили товар, все риски по его сохранности лежат на торговом предприятии. Ваше право собственности на покупку наступает, когда кассир пробьет соответствующий чек. Но! Под случайной гибелью имущества, а в рассматриваемой ситуации — товара, подразумевается его утрата или повреждение, которые произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы, например наводнения, урагана, эпидемии, чего угодно, когда ни продавец, ни покупатель изменить ход событий не могут. В нашем случае непосредственный виновник есть. Это вы.









— Но я же не нарочно! Пакет скользкий, из-за перепада температуры на нем скопился конденсат.





— Тем не менее согласно ст. 14 Гражданского кодекса Республики Беларусь собственник товара может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законодательство не предусматривает иное.





— Я должен вернуть гастроному закупочную стоимость пакета кефира?





— Под убытками понимаются все расходы, которые понес магазин, в том числе упущенную выгоду. Вы должны уплатить полную розничную стоимость товара.





— Повторюсь: действовал без злого умысла!





— В некоторых случаях это вас оправдывает. Ваша вина будет отсутствовать, если докажете, что ситуацию спровоцировал именно торговый объект. Служащие магазина не протерли предварительно пакеты с кефиром, не обеспечили к ним свободный доступ и так далее. Причем ваша вина презюмируется, то есть именно вы, а не собственник товара должны доказать, что все случилось именно так.





— Как же это сделать, если дело дойдет до суда?





— Опереться на свидетельские показания других покупателей, потребовать видеозаписи камер видеонаблюдения. Хотя, как правило, из-за лопнувшего пакета кефира судебная тяжба не возникает. У магазина есть графа в разделе расходов, куда заносят подобные убытки.





— А если я случайно уроню нечто дорогостоящее, например телевизор?





— Схема действий та же. Вы будете освобождены от ответственности, если докажете: убытки причинены не по вашей вине.



