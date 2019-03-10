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У православных начинается Великий пост. Он продлится по 27 апреля

11.03.2019 08:33 — Разное | Партизан  
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С понедельника без скоромного: Великий пост продлится с 11 марта по 27 апреля. Подробности — в материалекорреспондента агентства «Минск-Новости».


В первые четыре дня на вечерней службе читают покаянный канон святителя Андрея Критского. Божественную литургию по полному чину служат лишь в субботу и воскресенье на протяжении всей Четыредесятницы: с 11 марта по 19 апреля. По средам и пятницам совершают литургию Преждеосвященных Даров (причащаются Дарами, освященными в предыдущее воскресенье). Заупокойные литии — ежедневно, а молебны заздравные — только после полной литургии, то есть по субботам и воскресеньям (в эти же дни причащают грудных младенцев).

Самые строгие в отношении пищи дни Великого поста: на седмицах первой (11-15 марта), Крестопоклонной (1-5 апреля) и Страстной (22-26 апреля), а также среда и пятница. Разрешено растительное масло. По субботам и воскресеньям церковный устав дозволяет немного вина для укрепления сил постящихся.


 
Теги: Минск
 
 
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С понедельника без скоромного: Великий пост продлится с 11 марта по 27 апреля. Подробности — в материалекорреспондента агентства «Минск-Новости».
 
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