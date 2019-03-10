В Иране влюбленных арестовали за публичную помолвку





передает Gazeta.ru, об этом сообщает «Би-би-си». КакGazeta.ru, об этом сообщает «Би-би-си».





Видеозапись помолвки была опубликована в социальных сетях. На записи видно, как мужчина делает предложение своей возлюбленной. После того, как женщина сказала «да», пара начала обниматься, а толпа радостно аплодировать.





Однако позже влюбленных арестовали. По словам полиции, они нарушили исламские принципы. В соответствии с законами Ирана, публичное проявление чувств запрещено.



