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В Иране влюбленных арестовали за публичную помолвку

11.03.2019 08:30 — Разное | Партизан  
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В Иране пара была арестована после того, как они обручились в торговом центре в присутствии большого количества людей.


Как передает Gazeta.ru, об этом сообщает «Би-би-си».

Видеозапись помолвки была опубликована в социальных сетях. На записи видно, как мужчина делает предложение своей возлюбленной. После того, как женщина сказала «да», пара начала обниматься, а толпа радостно аплодировать.

Однако позже влюбленных арестовали. По словам полиции, они нарушили исламские принципы. В соответствии с законами Ирана, публичное проявление чувств запрещено.


 
 
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В Иране пара была арестована после того, как они обручились в торговом центре в присутствии большого количества людей.
 
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