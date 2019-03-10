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В Италии пьяный преступник представился Андреем Шевченко
В итальянском городе Боскореале преступник пытался уйти от полиции, назвавшись украинским футболистом Андреем Шевченко,
Сотрудники правопорядка поймали 40-летнего поляка, который обвиняется в серии краж солнечных батарей.
По информации Il Mattino, его поместили под домашний арест, но неделю назад он сбежал.
Преступника отыскали в другом городе, где он скрывался в разрушенном доме. Во время задержания поляк был сильно пьян. В надежде уйти от полиции он представил себя как бывшего нападающего «Милана» Андрея Шевченко, который сейчас тренирует сборную Украины.
Сотрудники задержали поляка и посадили в тюрьму за уклонения от домашнего ареста и предоставление ложной информации.
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В итальянском городе Боскореале преступник пытался уйти от полиции, назвавшись украинским футболистом Андреем Шевченко, передает «Советский спорт».
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