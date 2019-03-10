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В Италии пьяный преступник представился Андреем Шевченко

11.03.2019 08:24 — Разное | Партизан  
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В итальянском городе Боскореале преступник пытался уйти от полиции, назвавшись украинским футболистом Андреем Шевченко, передает «Советский спорт».

Сотрудники правопорядка поймали 40-летнего поляка, который обвиняется в серии краж солнечных батарей.

По информации Il Mattino, его поместили под домашний арест, но неделю назад он сбежал.

Преступника отыскали в другом городе, где он скрывался в разрушенном доме. Во время задержания поляк был сильно пьян. В надежде уйти от полиции он представил себя как бывшего нападающего «Милана» Андрея Шевченко, который сейчас тренирует сборную Украины.

Сотрудники задержали поляка и посадили в тюрьму за уклонения от домашнего ареста и предоставление ложной информации.


 
 
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В итальянском городе Боскореале преступник пытался уйти от полиции, назвавшись украинским футболистом Андреем Шевченко, передает «Советский спорт».
 
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