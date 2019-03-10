В Италии пьяный преступник представился Андреем Шевченко

Сотрудники правопорядка поймали 40-летнего поляка, который обвиняется в серии краж солнечных батарей.





По информации Il Mattino, его поместили под домашний арест, но неделю назад он сбежал.





Преступника отыскали в другом городе, где он скрывался в разрушенном доме. Во время задержания поляк был сильно пьян. В надежде уйти от полиции он представил себя как бывшего нападающего «Милана» Андрея Шевченко, который сейчас тренирует сборную Украины.





Сотрудники задержали поляка и посадили в тюрьму за уклонения от домашнего ареста и предоставление ложной информации.



