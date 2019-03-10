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Названы крупнейшие страны-поставщики вооружения

11.03.2019 08:15 — Разное | Партизан  
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Основными мировыми экспортерами оружия в период с 2014 по 2018 годы остаются Россия и США. Об этом говорится в докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), который приводит ТАСС.

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

В документе отмечается, что мировой объем продаж вооружений увеличился в сравнении с предыдущим пятилетним периодом на 7,8 процента. На долю США, России, Китая, Франции и Германии пришлось 75 процентов от общего объема. На долю США и России вместе взятых — 57 процентов.


При этом объем продаж вооружений РФ снизился на 17 процентов. Сокращение российского экспорта частично объясняется уменьшением поставок в Индию и Венесуэлу — долгое время этим страны были одними из основных покупателей российского оружия. В минувшую пятилетку Россия поставила основные вооружения в 48 стран.

Ранее в ноябре 2018-го сообщалось, что портфель заказов «Рособоронэкспорта» превышает 50 миллиардов долларов. Отмечалось, что в 2018 году проведены поставки вооружения и военной техники более чем в 40 стран мира, подписано свыше 1100 контрактных документов на сумму около 19 миллиардов долларов, что почти на четверть превышает аналогичный показатель за весь прошлый год.


 
 
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Основными мировыми экспортерами оружия в период с 2014 по 2018 годы остаются Россия и США. Об этом говорится в докладе Стокгольмского международного института...
 
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