Кочанова о впечатлениях от бала Лукашенко: «Очень было страшно»





Наталля Качанава. Фота СТВ





сообщает Белсат . «Для меня это было вначале серьезным испытанием, потому что это не мой стиль одежды – платье в пол. Хотя танцевать я хотела всегда. Это даже была моя мечта, которую я хочу реализовать еще в перспективе», – отметила Наталья Кочанова,Белсат .





По ее словам, ей сначала «очень было страшно», потому что «неуютно чувствуешь себя в другой форме, другой одежде».





Но, подчеркнула глава Администрации президента, бал стал самым ярким и запоминающимся событием в ее жизни.





Кочанова: руководящие кадры будут омолаживаться и разбавляться женщинами

Также Наталья Кочанова заявила о необходимости совершенствовать работу по омоложению чиновничьего состава.





«У нас есть Академия управления при Президенте, где сегодня пересмотрены программы. Кроме того, у нас есть кадровые резервы, которые сформированы, и кадровый реестр главы государства прежде всего, в котором постоянно идет обновление. Мы смотрим, подбираем кадры», – отметила она.





Кроме того, по ее словам, существует специальный резерв – более 70 человек, которые выбрали государственную службу, некоторые из них уже были назначены на довольно высокие должности в стране.





Так, Наталья Кочанова подчеркнула, из председателей райгорисполкомов, которые были назначены в 2018-2019 годах, большинство – это молодые люди. И такая тенденция, сказала она, будет продолжена.





Также руководитель Администрации президента добавила, что среди чиновников все больше будет появляться женщин, так как «женщина уже не хочет сидеть дома и просто заниматься хозяйственными делами». Например, в Гомельской области уже четыре женщины работают руководителями районов.



