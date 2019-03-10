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Кочанова о впечатлениях от бала Лукашенко: «Очень было страшно»

11.03.2019 08:05 — Разное | Партизан  
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Глава Администрации президента Беларуси Наталья Кочанова в интервью государственному телеканалу СТВ рассказала о своих впечатлениях от бала, ради которого Александр Лукашенко заставил ее снять брючный костюм и надеть платье в пол.


Наталля Качанава. Фота СТВ

«Для меня это было вначале серьезным испытанием, потому что это не мой стиль одежды – платье в пол. Хотя танцевать я хотела всегда. Это даже была моя мечта, которую я хочу реализовать еще в перспективе», – отметила Наталья Кочанова, сообщает Белсат .

По ее словам, ей сначала «очень было страшно», потому что «неуютно чувствуешь себя в другой форме, другой одежде».

Но, подчеркнула глава Администрации президента, бал стал самым ярким и запоминающимся событием в ее жизни.

Кочанова: руководящие кадры будут омолаживаться и разбавляться женщинами
Также Наталья Кочанова заявила о необходимости совершенствовать работу по омоложению чиновничьего состава.

«У нас есть Академия управления при Президенте, где сегодня пересмотрены программы. Кроме того, у нас есть кадровые резервы, которые сформированы, и кадровый реестр главы государства прежде всего, в котором постоянно идет обновление. Мы смотрим, подбираем кадры», – отметила она.

Кроме того, по ее словам, существует специальный резерв – более 70 человек, которые выбрали государственную службу, некоторые из них уже были назначены на довольно высокие должности в стране.

Так, Наталья Кочанова подчеркнула, из председателей райгорисполкомов, которые были назначены в 2018-2019 годах, большинство – это молодые люди. И такая тенденция, сказала она, будет продолжена.

Также руководитель Администрации президента добавила, что среди чиновников все больше будет появляться женщин, так как «женщина уже не хочет сидеть дома и просто заниматься хозяйственными делами». Например, в Гомельской области уже четыре женщины работают руководителями районов.


 
 
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Глава Администрации президента Беларуси Наталья Кочанова в интервью государственному телеканалу СТВ рассказала о своих впечатлениях от бала, ради которого...
 
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