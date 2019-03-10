Трамп намерен запросить еще 8,6 млрд долларов на строительство стены на границе с Мексикой

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Президент США Дональд Трамп намерен внести в госбюджет на 2020 год 8,6 миллиарда долларов на строительство стены на границе с Мексикой. Трамп по-прежнему настаивает на возведении стены и на безопасности границы, заявил в воскресенье, 10 марта, экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу в эфире телеканала Fox News. Президент официально представит свое предложение в понедельник, 11 марта.





Сумма в 8,6 миллиарда долларов значительно превышает тот объем финансирования стены на мексиканской границе, которого Трамп добивался до сих пор — 5,7 миллиарда. Его требование выделить эти средства привело в конце прошлого года к «шатдауну» — частичной блокировке работы государственных учреждений США, который продолжался 35 дней, став самым длительным в истории страны.





Лидеры демократов в Конгрессе Нэнси Пелоси и Чак Шумер предупредили главу государства об опасности нового противостояния. По их словам, Трамп уже ранее «вызвал повсеместный хаос, безрассудно блокировал правительство в попытке получить дорогую и бесполезную стену». Пелоси и Шумер напомнили, что в конфликте вокруг бюджета президент уже был вынужден признать свое поражение, и выразили уверенность, что то же самое произойдет и на этот раз.









Газета The Washington Post пишет, что 5 миллиардов долларов для финансирования гигантского проекта по строительству стены Трамп намерен получить из бюджета министерства внутренней безопасности и 3,6 миллиарда — из средств министерства обороны. К этому добавляется, по данным издания, еще 6,7 миллиарда долларов, которые Трамп собирается перенаправить из других программ в рамках режима чрезвычайной ситуации, о введении которого он объявил в феврале.



