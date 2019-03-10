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Соболенко вышла в четвертьфинал парного разряда в Индиан-Уэллсе

11.03.2019 07:53 — Разное | Партизан  
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Белоруска Арина Соболенко вышла в четвертьфинал парного разряда на турнире WTA Premier Mandatory в американском Индиан-Уэллсе с призовым фондом 9 035 428 долларов.


Фото: www.wtatennis.com

В матче 1/8 финала Арина Соболенко вместе с бельгийкой Элизе Мертенс взяли верх над интернациональным дуэтом Ракель Атаво (США) / Катарина Среботник (Словения) — 5:7, 6:3, 11:9.

Ранее в 1/16 финала Соболенко и Мертенс обыграли имевшую на турнире 2-й номер посева пару Тимеа Бабош (Венгрия) / Кристина Младенович (Франция) — 6:1, 6:7 (4:7), 10:8.

В четвертьфинале Соболенко и Мертенс будут соперничать с дуэтом из США Кейтлин Кристиан / Эйжа Мухаммад.

В одиночном разряде Арина Соболенко (№ 9 WTA) вышла в третий круг соревнования в Индиан-Уэллсе, где сразится с украинкой Лесей Цуренко (№ 28 WTA).


 
 
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Белоруска Арина Соболенко вышла в четвертьфинал парного разряда на турнире WTA Premier Mandatory в американском Индиан-Уэллсе с призовым фондом 9 035 428 долларов.
 
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