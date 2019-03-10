В Москве нашли девочку-маугли

«Соседи по восьмому этажу давно слышали детский плач из квартиры на 8 этаже, пытались выяснить, что там происходит, но двери никто не открывал. Участковый тоже не пробился. В итоге плач стал настолько сильным, что в квартиру вызвали МЧС.





Дверь открыли, внутри ад и ужас. Все завалено мусором, дышать невозможно, еды и воды нет, взрослых тоже. Нашли только пятилетнюю девочку — она устроила себе берлогу в мусоре. Не разговаривает, гнойный отит, в шею врос какой-то провод», — пишет Mash.





Девочку отвезли в больницу. Позже соседи задержали у квартиры ее мать и вызвали полицию. Ирине Г. 47 лет, она работает уборщицей, говорит, что раньше была финансовым консультантом. Ее ожидают многочисленные экспертизы, в том числе на психическое здоровье.



