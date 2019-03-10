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Министр архитектуры и строительства: Цена на коммерческое жилье адекватна

11.03.2019 07:36 — Разное | Партизан  
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Государство будет стремиться сдерживать цену квадратного метра типового жилья для нуждающихся в пределах размера средней заработной платы, заявил министр архитектуры и строительства Дмитрий Микуленок в эфире воскресной программы «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1» вечером 10 марта, передает «БелаПАН».


Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

«Никаких предпосылок к увеличению [цены льготного жилья] однозначно нет, — подчеркнул чиновник. — То есть, имеется инфляционный процесс, который, все как бы понимают, заданный Минэкономики. Мы в этих рамках идем. Здесь самая главная задача — без резких колебаний вот этот уровень цен держать».

«Что касается коммерческого жилья, там будет [цену] диктовать рынок. Он у нас тоже очень жесткий. Сейчас видно, что уже нет резких таких скачков — цена тоже очень адекватная. Сейчас вопрос только, в нашем понимании, в доступности кредитования, поскольку понятно, что единовременно никто не может найти сумму, чтобы приобрести квартиру», — отметил он.

Микуленок заявил о важности того, чтобы в Беларуси «кредиты стали для людей не кабальными, а доступными». Министр убежден, что выплачивая ежемесячно кредит, человек «не должен чувствовать серьезную нагрузку на свой бюджет».

По данным Национального кадастрового агентства, за 2018 год средняя цена однокомнатной квартиры на вторичном рынке в Минске выросла с 1.250 до 1.320 долларов за квадратный метр, двухкомнатной — с 1.140 до 1.230 долларов, трехкомнатной — с 1.100 до 1.190 долларов.

На первичном рынке средняя цена на однокомнатные квартиры выросла с 1.240 долларов за метр в первом полугодии 2018-го до 1.260 долларов во втором полугодии, на двухкомнатные — с 1.160 долларов до 1.190 долларов, на трехкомнатные — с 1.110 до 1.120 долларов. 


 
Теги: Минск
 
 
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