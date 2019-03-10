|
Дайвера чуть не проглотил кит
Инцидент произошел в открытом море к югу от Порт-Элизабет (ЮАР). Дайвер и подводный фотограф Райнер Шимпф готовился сфотографировать акулу, когда рядом появился крупный кит. Об этом
Дальнейшие события заняли несколько секунд. Кит схватил Шимпфа и нырнул вместе с ним. Фотограф инстинктивно задержал дыхание. Это бы его не спасло, но кит вскоре выплюнул «добычу». Поскольку спутники Шимпфа в этот момент вели видеосъемку, происшествие попало в кадр.
Причины такого поведения животного непонятны. Возможно, кит принял Шимпфа за стайку мелкой рыбы, а то и вовсе не заметил. Зрение у этих гигантов очень слабое, да и глаза расположены так, что смотреть вперед довольно неудобно.
Усатые киты питаются планктоном, их пищеварительный тракт, начиная от глотки, совершенно не приспособлен к поеданию пищи размером с человека.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инцидент произошел в открытом море к югу от Порт-Элизабет (ЮАР).
|
Свежие газеты
Архив (Разное)