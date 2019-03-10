Дайвера чуть не проглотил кит

Инцидент произошел в открытом море к югу от Порт-Элизабет (ЮАР). Дайвер и подводный фотограф Райнер Шимпф готовился сфотографировать акулу, когда рядом появился крупный кит. Об этом пишет «Популярная механика».

Дальнейшие события заняли несколько секунд. Кит схватил Шимпфа и нырнул вместе с ним. Фотограф инстинктивно задержал дыхание. Это бы его не спасло, но кит вскоре выплюнул «добычу». Поскольку спутники Шимпфа в этот момент вели видеосъемку, происшествие попало в кадр.

Причины такого поведения животного непонятны. Возможно, кит принял Шимпфа за стайку мелкой рыбы, а то и вовсе не заметил. Зрение у этих гигантов очень слабое, да и глаза расположены так, что смотреть вперед довольно неудобно.

Усатые киты питаются планктоном, их пищеварительный тракт, начиная от глотки, совершенно не приспособлен к поеданию пищи размером с человека.