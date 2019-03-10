11 марта. События и люди

ПРАЗДНИКИ:

Православный мир - Начало Великого поста (до 27 апреля).

День содружества наций.

Литва - День восстановления независимости.

ПРИМЕТЫ:

Порфирий Поздний. Если перелётные птицы к этому дню вернулись из теплых краёв, значит быть богатому урожаю хлеба.

РОДИЛИСЬ:

1770 Уильям ХАСКИНСОН, английский политик, запомнившийся тем, что стал первым в мире человеком, погибшим под колёсами поезда (1830).

1926 Георгий Александрович ЮМАТОВ, российский актёр. В марте 1994 года во время ссоры он случайно застрелил человека.

1931 Кейт Руперт МЕРДОК, австралийский бизнесмен, владелец многих газет и телеканалов мира. В сентябре 1998 года пытался купить за миллиард долларов футбольный клуб «Манчестер Юнайтед».

1955 Нина (Катарина) ХАГЕН, немецкая рок-исполнительница.

1962 НЕО (Томас АНДЕРСОН), вымышленный персонаж, главный герой трилогии «Матрица» в исполнении Киану РИВЗА. На эту роль претендовали также Леонардо ДиКАПРИО и Джонни ДЕПП.

1972 Мария Валерьевна АРОНОВА, российская актриса. Живёт в третьем (гражданском) браке, у неё сын и дочь от первого мужа.

1978 Дидье Ив ДРОГБА (ТЕБИЛИ), дивуарийский футболист. Он католик, женат, трое детей.

1983 Лукаш КРАЙЧЕК, чешский хоккеист, защитник минского «Динамо».

1989 Антон Викторович ЕЛЬЧИН, американский актёр русского происхождения. Погиб в 2016 году под колёсами собственного автомобиля.

СОБЫТИЯ:

1302 Согласно ШЕКСПИРУ, в этот день были обручены Ромео и Джульетта.

1931 В СССР был введён физкультурный комплекс ГТО (Готов к труду и обороне).

1931 В СССР была запрещена продажа и ввоз в страну Библии.

1941 Президент США РУЗВЕЛЬТ подписал закон о ленд-лизе - поставках военной техники и материалов странам-союзникам по антигитлеровской коалиции.

1972 Прокурор Пальма-де-Майорки потребовал присудить 22-летнему почтальону Габриэлю МАРЧУ 384.912 лет тюрьмы (по 9 лет за каждое из 42.768 не доставленных им писем).

1985 На внеочередном Пленуме ЦК КПСС Генеральным секретарем партии был избран М.С. ГОРБАЧЁВ.

1996 В столице Малайзии Куала-Лумпуре возвели самый высокий в мире на тот момент небоскрёб - здание «Petronas Towers». Его высота - 452 м. Представление о нём можно получить из фильма «Западня» с участием Шона КОННЕРИ и Кэтрин ЗЕТА-ДЖОНС.

1998 В Индии был обнаружен самый большой в мире кактус - 18,5 метра высотой.

2004 Произошли теракты в пригородных электричках Мадрида, 193 погибших, более 2 тысяч раненых.

2006 В ходе Гаагского трибунала умер Слободан МИЛОШЕВИЧ, президент Югославии.

2011 У северо-восточного побережья Японии произошло землетрясение магнитудой около 9.0, повлекшее за собой разрушительное цунами с высотой волны, превышающей 40 метров.