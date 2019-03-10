Минчанам предлагают сообщать в налоговую о нелегальных квартиросдатчиках

МНС по городу Минску проводит с 11 по 15 марта акцию, во время которой жителям столицы предлагают сообщать в налоговую о квартиросдатчиках, которые держат квартирантов нелегально, то есть - не платят налог.

«Акция "Сдаешь квартиру - плати налоги" пройдет в Минске 11-15 марта. О фактах нелегальной сдачи внаем помещений в столице можно проинформировать ежедневно с 9.00 до 18.00 по телефону 229-26-60 и 229-26-59. Аналогичная акция проводилась в марте прошлого года, в столичную инспекцию тогда поступила информация о 68 фактах нелегальной сдачи помещений», - говорится на сайте ИМНС по Минску.

Напомним, что в Беларуси установлены ставки подоходного налога на сдачу жилья. Подоходный налог от сдачи недвижимости уплачивается в фиксированной сумме в зависимости от населенного пункта и установленных Налоговых кодексом сумм. При этом, если доходы от сдачи квартиры за год превышают установленные кодексом суммы, налог увеличивается.