Кочанова занялась омоложением кадров





Глава Администрации президента Наталья Кочанова пообещала, что тенденция омоложения кадров в государственных органах будет продолжена.

Как заявила Наталья Кочанова в интервью телеканалу СТВ, кадровые вопросы являются основополагающими для органов государственного управления, поэтому в стране сформированы соответствующие резервы.

"У нас есть кадровые резервы, кадровый реестр главы государства, который постоянно обновляется. Кроме того, мы имеем специальный резерв, куда входят те молодые люди, которые уже избрали для себя такую стезю - государственную службу. Их более 70 человек, и уже есть те, которые назначены на достаточно высокие должности в нашей стране", - отметила глава Администрации президента.

Она добавила, что кроме омоложения кадров будет постоянно проводиться и их ротация.

"Смена места и занимаемой должности - это правильно. Для того, чтобы эффективно работать на достаточно высокой должности, надо пройти все этапы", - заявила Наталья Кочанова.