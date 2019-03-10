ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Рок за Бобров» объявил очередных участников феста. Там - «Ляпис 98», «Порнофильмы» и… Кто еще?

11.03.2019 10:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

3 августа на аэродроме «Боровая» пройдет XII фестиваль «Рок за Бобров» — это вы уже знаете. Организаторы объявили имена новых участников — об этом мы расскажем прямо сейчас. Уже, кстати, продано более 8000 билетов.


Фото предоставлено организаторами фестиваля «Рок за Бобров»

В этом году фестиваль «Рок за Бобров» обещает быть максимально разнообразным в музыкальной стилистике и уверенно выходит за рамки классического рока. В прошлом месяце организаторы анонсировали Басту, Little Big и группу «Мумий Тролль», и, как мы видим, лайнап фестиваля пополняется.

«Ляпис 98»

Этим летом на сцену фестиваля снова выйдет Сергей Михалок. Один из самых многогранных артистов современности, лидер сразу нескольких музыкальных проектов выступит в составе космического цирка аутсайдеров «ЛЯПИС 98». Впервые в истории фестиваля пройдет концерт «на бис». В 2018 году было самое яркое шоу и невероятное единение нескольких десятков тысяч зрителей именно во время выступления «ЛЯПИС 98».

Сергей Михалок остается самым востребованным артистом, все концерты проходят с аншлагами, а гастрольному графику артиста за пределами Беларуси могут позавидовать даже самые успешные рок-группы: концерты проходят в таких странах, как США, Канада, Франция, Испания, Чехия, Великобритания.

«Порнофильмы»

Еще одним участником фестиваля станет популярная панк-группа из России. «Порнофильмы» — это мелодичный, простой и понятный панк-рок, однако у группы максимально прямолинейные, ироничные и ядовитые тексты, называющие вещи своими именами. Аэродром «Боровая» услышит панк-рок в лучших традициях Dead Kennedys, Bad Religion, ранних The Offspring, Pennywise, Anti-Flag.

Группа существует с 2008 года и за свою карьеру выпустила более 10 релизов различной продолжительности, а альбом «Молодость и панк-рок» вывел группу в топ среди коллективов их направления. Примечательно, что все участники коллектива вегетарианцы, не употребляют алкоголь, наркотики и не курят.

25/17

Группа 25/17 была создана Андреем Бледным в 2002 году в Москве и до 2009 года была известна как «Иезекииль 25:17» (библейский стих из книги ветхозаветного пророка Иезекииля, цитируемый персонажем Самуэля Л. Джексона в фильме «Криминальное чтиво»). Группа выпустила 5 студийных альбомов, 8 мини альбомов, а также большое количество синглов и концертных версий. По версии редакции сайта The Flow и по результатам народного голосования там же «Русский подорожник» стал лучшим альбомом 2014 года. В 2018 году группа 25/17 была представлена в четырех номинациях премии радиостанции «Наше радио»: по результатам голосования группа получает премию «Группа года», альбом «Ева едет в Вавилон» — премию «Альбом года».

На сегодняшний день объявлена половина участников фестиваля «Рок за Бобров», и названых имен уже достаточно для проведения полноценного фестиваля. Но организаторы обещают еще несколько ярких имен и неординарных артистов.
С сегодняшнего дня билет будет стоить 40 рублей плюс комиссия билетного оператора. Также напоминаем о наличии вип-билетов по цене 99 рублей плюс комиссия билетного оператора, количество этих билетов ограничено, поэтому любителям максимально комфортного времяпрепровождения советуем поторопиться с покупкой.

Когда: 3 августа.

Где: аэродром «Боровая».

Сколько: от 35 рублей (+4 рубля сервисный сбор).

КУПИТЬ БИЛЕТ ПРЯМО СЕЙЧАС

Все концерты в Минске и регионах

Читайте также
Организаторы «Рока за Бобров» готовы в этом году накормить всех
Все минские концерты в ближайшее время. Собрали их тут
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 55
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
3 августа на аэродроме «Боровая» пройдет XII фестиваль «Рок за Бобров». Организаторы объявили имена новых участников. Уже, кстати, продано более 8000 билетов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Прогноз по валютам: чего ждать после пяти недель укрепления рубля?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.03.2019
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
11.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика