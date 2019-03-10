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О несчастных случаях при эксплуатации грузовых лифтов

11.03.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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В течение 2018 года произошло 2 несчастных случая, связанных с эксплуатацией потенциально опасных объектов (лифтов) в субъектах промышленной безопасности.

Так, 2 апреля 2018 года с работником торгово-производственного комплекса «Великолепный Экспресс» (магазин № 29 ОАО «ДОРОРС») при выполнении загрузки груза в кабину лифта произошел несчастный случай со смертельным исходом. В момент происшествия потерпевший находился в проеме между посадочной остановкой и кабиной лифта,  в результате самопроизвольного движения кабины лифта произошло сдавливание человека. Эксплуатация лифта осуществлялась без проведения технического освидетельствования и обслуживания лифта.

9 сентября 2018 года при переходе контролера контрольно-пропускного пункта ОАО «Минскпроектмебель» г. Минска из торгового зала магазина в подсобное помещение через кабину выведенного из эксплуатации грузового лифта, в результате падения работника в приямок шахты лифта с уровня первого этажа произошло его травмирование.

Основной причиной несчастного случая является несанкционированное использование лифта, выведенного из эксплуатации. Кабина лифта использовалась не по назначению, а именно как проход с торгового зала магазина в подсобное помещение.

Следует отметить, что несчастные случаи в 2018 году произошли на грузовых лифтах, выведенных владельцами из эксплуатации в связи с техническими неисправностями, не проведением технического освидетельствования и диагностирования. Причинами указанных несчастных случаев явилась использование лифтов в неисправном состоянии.

Условием, способствующим допущенным нарушениям, является ненадлежащий контроль руководителями субъектов за соблюдением требований промышленной безопасности, а также отсутствие должного спроса с подчиненных работников за соблюдение рабочих инструкций.

Денис ЛУЦЕВИЧ,

ведущий государственный инспектор отдела надзора Минского областного управления Госпромнадзора.


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Теги: Минск
 
 
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В течение 2018 года произошло 2 несчастных случая, связанных с эксплуатацией потенциально опасных объектов (лифтов) в субъектах промышленной безопасности. Так, 2
 
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