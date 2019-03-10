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Слуцкий ГРЭС уведомляет о плановом отключении электроснабжения
11.03.2019 — Разное | Слуцк Город
Слуцкий городской район электрических сетей сообщает, что в связи с ремонтными работами на воздушной линии электропередачи 0,38 кВ будет на улицах Слуцка будет отключаться электроснабжение.
Дополнительную информацию можно получить по номеру 5-22-98, 5-33-80.
ГРЭС приносит извинения за причиненные неудобства.
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Слуцкий городской район электрических сетей сообщает, что в связи с ремонтными работами на воздушной линии электропередачи 0,38 кВ будет на улицах Слуцка будет...
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