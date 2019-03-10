ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Слуцкий ГРЭС уведомляет о плановом отключении электроснабжения

11.03.2019 — Разное | Слуцк Город  
Размер текста:
A
A
A

Слуцкий городской район электрических сетей сообщает, что в связи с ремонтными работами на воздушной линии электропередачи 0,38 кВ будет на улицах Слуцка будет отключаться электроснабжение.

  • 11 марта с 8:30 до 17:00 у потребителей по адресам: ул. Надречная, дома №1-20 и ул. Старые Лучники, дома №2-34 (четные);
  • 12 марта с 8:30 до 17:00 у потребителей по адресу: 4-й пер. Урицкого, №3-31;
  • 13 марта с 8:30 до 17:00 у потребителей по адресам: ул. Новосадовая, №1-54, ул. Садовая №1-26; ул. Зеленая №10, ул. Майская №9, 13.

Дополнительную информацию можно получить по номеру 5-22-98, 5-33-80.

ГРЭС приносит извинения за причиненные неудобства.


Slutsk-Gorod.by

 
 
Ссылка на источник 77
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Слуцкий городской район электрических сетей сообщает, что в связи с ремонтными работами на воздушной линии электропередачи 0,38 кВ будет на улицах Слуцка будет...
 
Новости дня
Новости разные
 
При поддержке ЕС в Берёзе появится «умная» система уличного освещения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.03.2019
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
11.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика