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До конца марта в Слуцке будут проходить мероприятия по гражданской обороне
11.03.2019 — Разное | Слуцк Город
С 11 по 31 марта в Слуцком районе проходит акция «День безопасности. Внимание всем!», посвященная всемирному Дню гражданской обороны. Об этом сайту SlutskGorod сообщили в Слуцком РОЧС.
В рамках акции с 11 по 20 марта спасатели проведут профилактические мероприятия в детских и торгово-развлекательных центрах, спортивных объектах, кинотеатрах и т.д.
С 21 по 31 марта будет проводиться работа по обучению населения сельских населенных пунктов действиям в чрезвычайных ситуациях и по сигналу «Внимание всем».
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С 11 по 31 марта в Слуцком районе проходит акция «День безопасности. Внимание всем!», посвященная всемирному Дню гражданской обороны. Об этом сайту SlutskGorod сообщили в...
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