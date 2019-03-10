﻿ До конца марта в Слуцке будут проходить мероприятия по гражданской обороне. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

До конца марта в Слуцке будут проходить мероприятия по гражданской обороне

11.03.2019 — Разное | Слуцк Город  
Размер текста:
A
A
A

С 11 по 31 марта в Слуцком районе проходит акция «День безопасности. Внимание всем!», посвященная всемирному Дню гражданской обороны. Об этом сайту SlutskGorod сообщили в Слуцком РОЧС.

В рамках акции с 11 по 20 марта спасатели проведут профилактические мероприятия в детских и торгово-развлекательных центрах, спортивных объектах, кинотеатрах и т.д.

С 21 по 31 марта будет проводиться работа по обучению населения сельских населенных пунктов действиям в чрезвычайных ситуациях и по сигналу «Внимание всем».


Slutsk-Gorod.by

 
 
Ссылка на источник 77
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 11 по 31 марта в Слуцком районе проходит акция «День безопасности. Внимание всем!», посвященная всемирному Дню гражданской обороны. Об этом сайту SlutskGorod сообщили в...
 
Новости дня
Новости разные
 
При поддержке ЕС в Берёзе появится «умная» система уличного освещения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.03.2019
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
11.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика