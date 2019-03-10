До конца марта в Слуцке будут проходить мероприятия по гражданской обороне

С 11 по 31 марта в Слуцком районе проходит акция «День безопасности. Внимание всем!», посвященная всемирному Дню гражданской обороны. Об этом сайту SlutskGorod сообщили в Слуцком РОЧС.

В рамках акции с 11 по 20 марта спасатели проведут профилактические мероприятия в детских и торгово-развлекательных центрах, спортивных объектах, кинотеатрах и т.д.

С 21 по 31 марта будет проводиться работа по обучению населения сельских населенных пунктов действиям в чрезвычайных ситуациях и по сигналу «Внимание всем».



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