6 марта 2019 года учащиеся районного клуба для подростков учётной категории «Шаг вперёд» принимали участие в спортивном празднике «Спорт! Творчество! Молодёжь! Будущее!»

В рамках проведения на территории Дзержинского района областной межведомственной профилактической акции «Дружим с Законом!» 6 марта 2019 года учащиеся районного клуба для подростков учётной категории «Шаг вперёд» принимали участие в спортивном празднике «Спорт! Творчество! Молодёжь! Будущее!», который состоялся на базе государственного учреждения образования «Гимназия г. Дзержинска».

Со словами приветствия перед участниками выступили: начальник инспекции по делам несовершеннолетних отдела внутренних дел Дзержинского райисполкома, Вероника Александровна Богнат, методист управления по образованию, спорту и туризму Дзержинского райисполкома, Александр Ананьевич Коваль, инструктор-методист по физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работе государственного учреждения «Физкультурно-оздоровительный центр «Единство» Дзержинского района», Наталья Фёдоровна Гладченко.





Служители закона и правопорядка сменили официальную форму на спортивную и по сигналу судьи матча окунулись в атмосферу дружеского соперничества.

Товарищеская встреча по мини-футболу объединила две разные по возрасту команды взрослых и детей в один дружный и сплочённый коллектив. Свою силу и ловкость, скорость и выносливость проявили главные игроки команд: Артур Сергеевич Сотниченко, старший помощник прокурора прокуратуры Дзержинского района, Илья Сергеевич Туровец, помощник прокурора прокуратуры Дзержинского района, сотрудники отдела внутренних дел Дзержинского райисполкома, а также учащиеся государственных учреждений образования: «Гимназия г. Дзержинска», «Средняя школа №2 г. Дзержинска», «Средняя школа №4 г. Дзержинска», «Негорельская средняя школа №1», «Томковичский учебно – педагогический комплекс ясли – сад – базовая школа», учащиеся учреждений образования города Минска.

В программу спортивного праздника также были включены различные конкурсы: ребята и взрослые набрасывали кольца на гимнастическую палку, прыгали на скакалках, бегали в мешках, бегали в ласте на одной ноге, бегали с ведением баскетбольного мяча.





В завершении мероприятия учащимся были вручены сертификаты участников спортивного праздника «Спорт! Творчество! Молодёжь! Будущее!».

Спортивный праздник был организован с целью пропаганды среди несовершеннолетних активного отдыха и здорового образа жизни, формирования у них сознательного отношения к своему здоровью, воспитания любви к физической культуре и спорту, воспитания чувства коллективизма, товарищества, взаимовыручки.

Участие сотрудников отдела внутренних дел Дзержинского райисполкома, прокуратуры Дзержинского района позволило повысить социальную значимость занятий творчеством, физической культурой для несовершеннолетних.



