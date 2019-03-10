В Гродно грузовик сбил пьяного мужчину

Нетрезвый мужчина попал под колеса грузовика в Гродно. Об этом сообщили в ГАИ региона.





Инцидент произошел 9 марта на улице Понемуньской. Грузовик Renault двигался со стороны гаражного кооператива в направлении пересечения с улицей Белуша и совершил наезд на пешехода, который находился на проезжей части дороги.

В результате ДТП пешеход получил тяжелые травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Световозвращающими элементами он обозначен не был.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси. (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений).