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В Гродно грузовик сбил пьяного мужчину

11.03.2019 10:20 — Разное | Tut.by  
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Нетрезвый мужчина попал под колеса грузовика в Гродно. Об этом сообщили в ГАИ региона.


Инцидент произошел 9 марта на улице Понемуньской. Грузовик Renault двигался со стороны гаражного кооператива в направлении пересечения с улицей Белуша и совершил наезд на пешехода, который находился на проезжей части дороги.

В результате ДТП пешеход получил тяжелые травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Световозвращающими элементами он обозначен не был.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси. (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений).

 
Теги: Гродно
 
 
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В результате ДТП пешеход получил тяжелые травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы.
 
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