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Америке — имя, Европе — сексреволюцию. Чем мир обязан Америго Веспуччи

11.03.2019 10:36 — Разное | Аргументы и факты  
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Америке — имя, Европе — сексреволюцию. Чем мир обязан Америго Веспуччи
Фото из открытых источников

Но его исследования американских аборигенов послужили толчком ни много ни мало как к первой сексуальной революции в Европе. 

Родившийся в семье государственного нотариуса Флорентийской республики Америго получил хорошее домашнее образование у своего дяди, доминиканского монаха. В течение долгого времени Веспуччи служил в банкирском доме Медичи, а в 1490 году перебрался в Испанию. Торговый дом, в котором он работал, снабжал деньгами экспедицию Христофора Колумба, и сам Америго скорее всего был с ним достаточно хорошо знаком, поскольку Колумб рекомендовал финансиста Веспуччи как честного и надёжного человека. Почему Америго решил бросить финансово-торговое дело, остаётся загадкой. Кто знает? Возможно, кризис среднего возраста, успех экспедиций Колумба и горячее желание самому познакомиться с новооткрытой частью света были тому причиной.

Америке — имя, Европе — сексреволюцию. Чем мир обязан Америго Веспуччи
Дом, в котором родился Веспуччи.  Public Domain

Дающий имена 

До 1499 года, когда он отправился в экспедицию под командованием соратника Колумба испанского адмирала Алонсо Охеда, 45-летний Америго Веспуччи вообще никуда не плавал. Целью той экспедиции были берега Нового Света, а маршрут её в основном пролегал вдоль побережья Бразилии. Европейцы увидели много интересного. Во время плавания они оказались в заливе Маракайбо, где обнаружили построенное в воде на высоких сваях поселение аборигенов. Веспуччи назвал это живописное поселение Венесуэлой (исп. — маленькая Венеция).

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Затем, получив приглашение от короля Португалии, Америго участвовал ещё в двух экспедициях под португальским флагом к берегам нового материка — в 1501 и 1504 годах. В них он выполнял сразу несколько обязанностей — был навигатором, картографом и географом. Веспуччи стал одним из первых, кто описал бразильскую местность, получившую название Рио-де-Жанейро, которое переводится с португальского как «январская река», поскольку сама бухта была изучена в январе. Высадившись на берег, исследователь проник вглубь Бразилии на 250 км. Во время пятимесячной стоянки португальцы построили форт в гавани и оставили там 24 моряка, которые с грузом ценного сандалового дерева вернулись в Лиссабон летом 1504 года.

После плавания у берегов новооткрытых земель Америго Веспуччи пришёл к выводу, что это новый материк, а не Азия, как поначалу считал Колумб, и предложил назвать его Новым Светом. В 1507 году немецкий картограф Вальдземюллер опубликовал работу «Введение в космографию», в которой приписал Веспуччи открытие новой части света, сделанное Колумбом, и в честь Америго назвал её Америкой. Постепенно это название распространилось повсеместно. 

Америке — имя, Европе — сексреволюцию. Чем мир обязан Америго Веспуччи
Карта мира Мартина Вальдземюллера 1507 г.  Public Domain

Сам Веспуччи был человеком скромным, не стремился к славе первооткрывателя и не проявлял заинтересованности в присвоении континенту своего имени. Больше всего на свете его волновал сам процесс изучения новых земель. Он скрупулёзно записывал впечатления от своих путешествий и посылал их в Европу. Его письма стали настолько популярными, что переиздавались около 60 раз — для сравнения, рукописи Колумба издавались в пять раз меньше. И тому была причина.

Новые нравы старой Европы

Популярность Америго Веспуччи объясняется не только тем, что он тщательно описывал берега, бухты, гавани, растительный и животный мир Нового Света. Обладая литературным талантом и фантазией, он красочно живописал внешний вид и удивительный для европейцев быт и образ жизни коренных обитателей континента. Копии записок Веспуччи, адресованных его крестному отцу и флорентийскому государственному деятелю Пьеро Содерини, быстро распространились по всей Европе. Читающую публику того времени, ограниченную религиозными запретами, привлекала в них не столько научная часть, сколько описание вольных нравов жителей новооткрытых земель. Вот выдержки из записок: «Каждый мужчина берёт себе столько женщин, сколько пожелает, и когда захочет отказаться от них, отказывается, не принося себе никакого ущерба или позора для женщины, ибо в этом отношении у женщины столько же свободы, сколько у мужчины. Они не очень ревнивы и безмерно сладострастны, и женщины гораздо больше, чем мужчины. Из скромности я опускаю искусство, которым они пользуются для того, чтобы удовлетворить свою безмерную похоть... Наивысшим проявлением дружелюбия считается, если они отдают вам своих жён и дочерей. Отец или мать считают за большую честь, если отдают вам свою дочь, даже если она молодая девушка. И если вы спите с ней, это считается выражением дружбы».

Америке — имя, Европе — сексреволюцию. Чем мир обязан Америго Веспуччи
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Письма Америго Веспуччи были похожи на сказку, с элементами то ужаса, то эротики. Например, Веспуччи писал, что аборигены питаются человеческим мясом и что он сам встречался с одним из них, который похвастался, что съел 300 человек. Он сообщал также о страстных и коварных туземках, которые вступая в интимные отношения с христианами и движимые неуёмной страстью, быстро развращали их. Утверждал при этом, что эти людоеды и развратницы живут до 150 лет... Слава Америго Веспуччи как умелого рассказчика росла день ото дня, привлекая к новому континенту внимание многих тысяч авантюристов и искателей приключений — не только охотников за золотом и сокровищами, но и первых в мире, выражаясь современным языком, межконтинентальных секс-туристов.

Америке — имя, Европе — сексреволюцию. Чем мир обязан Америго Веспуччи Картофель — яд, как и томат. Что наши предки думали о продуктах

Ещё спутники Колумба, возвратившиеся на родину, привезли в Европу неизвестную ранее болезнь, оказавшуюся сифилисом. Считается, что первым в мире пациентом-сифилитиком был капитан каравеллы «Нинья» из экспедиции Христофора Колумба. И с каждым годом из Америки в Европу прибывало всё больше заражённых или болеющих сифилисом матросов и солдат. Как правило, они прожигали жизнь в припортовых кабаках и борделях, и скоро в приморских городах возникли вспышки сифилиса. Солдаты-наёмники разнесли болезнь по всей Европе, за каких-нибудь два десятка лет сифилис разнёсся и по Азии и Северной Африке. Он же стал своего рода толчком к антисексуальной революции и в некоторой степени способствовал расколу церкви и успеху протестантов, утверждавших, что Господь карает за разгульную жизнь.

 
Теги: знакомства
 
 
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565 лет назад, 9 марта 1454 года родился флорентийский путешественник Америго Веспуччи, оставивший неизгладимый след в истории открытия и освоения Америки.
 
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