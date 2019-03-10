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Белорусы в январе-феврале продали валюты больше, чем купили

11.03.2019 10:31 — Разное | Аргументы и факты  
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Белорусы в январе-феврале продали валюты больше, чем купили
Фото из открытых источников


Белорусы в январе-феврале продали валюты больше, чем купили. Об этом свидетельствуют статистические данные Национального банка.

Белорусы в январе-феврале продали валюты больше, чем купили Валютный контроль. Просто ли открыть счет в другой стране

В январе-феврале физические лица продали наличной и безналичной валюты на $1,352 млрд в эквиваленте, купили $1,29 млрд. Чистая продажа инвалюты физлицами составила $61,7 млн.

Субъекты хозяйствования - резиденты Беларуси продали иностранной валюты на $2,987 млрд в эквиваленте, купили $3,103 млрд.

Нерезиденты Беларуси за январь-февраль продали валюты на $138,9 млн в эквиваленте, купили $20,7 млн.

Источник: БЕЛТА.
 

 
Теги: Курсы валют
 
 
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В январе-феврале физические лица продали наличной и безналичной валюты на $1,352 млрд в эквиваленте, купили $1,29 млрд.
 
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