

Белорусы в январе-феврале продали валюты больше, чем купили. Об этом свидетельствуют статистические данные Национального банка.

В январе-феврале физические лица продали наличной и безналичной валюты на $1,352 млрд в эквиваленте, купили $1,29 млрд. Чистая продажа инвалюты физлицами составила $61,7 млн.

Субъекты хозяйствования - резиденты Беларуси продали иностранной валюты на $2,987 млрд в эквиваленте, купили $3,103 млрд.

Нерезиденты Беларуси за январь-февраль продали валюты на $138,9 млн в эквиваленте, купили $20,7 млн.