Снимите это немедленно. Какие книги стоит экранизировать прямо сейчас

У колумбийского писателя Габриэля Гарсиа Маркеса были сложные отношения с кино. Он при жизни стал классиком мировой литературы, в 1982 году получил Нобелевскую премию, но так и не дождался воплощения на киноэкране своей главной книги: романа «Сто лет одиночества». Исправить эту ситуацию взялся онлайн-сервис Netflix: компания приобрела права на экранизацию романа и договорилась с наследниками писателя о том, что по нему будет снят сериал.

Сериал по «Ста годам одиночества» будет сниматься на родине Маркеса, в Колумбии, на испанском языке, а продюсерами проекта будут сыновья писателя. Дата премьеры пока не назначена, но репутация Netflix позволяет надеяться, что зрители увидят фильм достаточно скоро.

Книга Маркеса не единственное знаковое литературное произведение, которое кинематографисты до сих пор обделяли вниманием. Впрочем, если судить по предыдущим проектам, то любой бестселлер рано или поздно будет перенесен на экран. Например, «Властелин колец» Толкина стал фильмом спустя сорок лет после первых разговоров об экранизации. АиФ.ru выбрал пять книг, которые стоит экранизировать как можно скорее.

«Атлант расправил плечи»

Программное произведение Айн Рэнд имеет как ярых поклонников, так и не менее страстных ненавистников. Тем не менее утопия, в которой речь идет об обществе победившего социал-дарвинизма, заслуживает того, чтобы ее перенесли на экран в достойном виде и с внушительным бюджетом, потому что существующая кинотрилогия не выдерживает никакой критики.

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«Понедельник начинается в субботу»

Произведения братьев Стругацких экранизировали не раз, но поклонники их творчества все же остались неудовлетворенными. По повести для научных сотрудников младшего возраста в 1965 году была снята бедненькая инсценировка ленинградского ТВ, а в 1982 Константин Бромберг поставил музыкальных «Чародеев», в которых от «Понедельника...» остались лишь некоторые элементы. Несколько лет назад повесть снова собирались экранизировать, — то как полнометражный фильм, то как сериал — но с новостями об этом проекте туго.

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«Хроники Амбера»

На фэнтезийный цикл Роджера Желязны кинематографисты посматривают давно, но, видимо, все упирается в стоимость проекта: достойно показать на экране Амбер, Хаос и их многочисленные отражения без масштабных спецэффектов сложно. Года три назад сообщалось о начале работы над телевизионной адаптацией «Хроник...», но с тех пор о проекте не слышно. Он мог бы стать неплохой заменой «Игре престолов», финал которой близок, но для этого подходят и фэнтезийные циклы других авторов: например, Джо Аберкромби (серия «Первый закон») или Глена Кука («Черный отряд» или цикл о сыщике Гаррете). Кстати, в 2017 году сообщалось, что «Черный отряд» все же превратят в сериал, но и этот проект заглох.

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«Таис Афинская»

Александр Македонский не раз появлялся на экранах, — в пеплуме «Александр Великий», в фильме Оливера Стоуна «Александр» — но все эти попытки были не слишком успешными. Исторический роман Ивана Ефремова, с одной стороны, позволит кинематографистам опереться на крепкую литературную основу, а с другой — при определенной удаче — сгладит впечатление от «Туманности Андромеды», поскольку Ефремов все же заслуживает лучшего. Как и Стругацкие.

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«Плоский мир»

Большой — на четыре десятка томов — сплав юмора и фэнтези от британского писателя-фантаста Терри Пратчетта достоин воплощения в масштабном кинополотне, но пока удостоился лишь нескольких дешевых телефильмов, из которых начисто пропала магия. Между тем подцикл «Плоского мира» про Смерть и усыновленную им девочку Сьюзан может стать неплохой заменой поттериане, а истории про городскую стражу написаны словно про сегодняшний день — если, конечно, киношники сумеют найти адекватного лорда Витинари.