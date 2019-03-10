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Опубликовано видео работы российского оружия, вызывающего тошноту и потерю зрения
Впервые
Такая станция может также на время полностью ослепить солдат, вызывая головокружение и тошноту. На видео можно рассмотреть, как на фрегате включают что-то вроде мощного прожектора. «Когда его переводят в помеховый режим — легко можно ослепнуть», — говорится в сюжете.
Начальник управления научно-технического сопровождения проектов «Росэлектроники» Владимир Жаров рассказал, что добровольцы, на которых испытывали оружие, отмечали галлюциногенный эффект.
Станциями визуально-оптических помех 5П-42 «Филин» на данный момент оснащены фрегаты «Адмирал Горшков» и «Адмирал Касатонов».
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Станциями визуально-оптических помех 5П-42 «Филин» на данный момент оснащены фрегаты «Адмирал Горшков» и «Адмирал Касатонов».
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