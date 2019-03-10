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Опубликовано видео работы российского оружия, вызывающего тошноту и потерю зрения

11.03.2019 10:34 — Разное | Tut.by  
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Впервые видео испытания станции визуально-оптических помех «Филин» опубликовал телеканал «Звезда». Это оружие нелетального действия предназначено для нейтрализации прицелов, дальномеров, приборов ночного видения, систем наведения противотанковых управляемых ракет на дистанции до пяти километров.

Такая станция может также на время полностью ослепить солдат, вызывая головокружение и тошноту. На видео можно рассмотреть, как на фрегате включают что-то вроде мощного прожектора. «Когда его переводят в помеховый режим — легко можно ослепнуть», — говорится в сюжете.

Начальник управления научно-технического сопровождения проектов «Росэлектроники» Владимир Жаров рассказал, что добровольцы, на которых испытывали оружие, отмечали галлюциногенный эффект.

Станциями визуально-оптических помех 5П-42 «Филин» на данный момент оснащены фрегаты «Адмирал Горшков» и «Адмирал Касатонов».

 
 
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Станциями визуально-оптических помех 5П-42 «Филин» на данный момент оснащены фрегаты «Адмирал Горшков» и «Адмирал Касатонов».
 
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