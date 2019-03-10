Заместитель начальника областной милиции проведет прямую линию





12 марта состоится прямая телефонная линия заместителя начальника УВД Гродненского облисполкома полковника милиции Валентина Петровича Осиповича с жителями Гродненской области.

Ответы на интересующие вопросы можно будет получить с 14 до 16 часов, позвонив по телефону 8-0152-79-71-86.

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