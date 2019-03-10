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Мужчина утонул в Свислочи около станции метро "Первомайская"
10 марта в 21.50 на номер "101" от очевидца поступило сообщение о том, что напротив входа в станцию метро "Первомайская" тонет человек, рассказали в Минском городском управлении МЧС.
По прибытии к месту вызова на поверхности воды никого не наблюдалось.
В 22.21 водолазами РОСН обнаружен мужчина 1987 г.р., который находился в 1 метре от берега. Глубина реки в данном месте составляет 1,7 метра, ширина 40 метров.
В 22.22 работниками скорой медицинской помощи была констатирована смерть.
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10 марта в 21.50 на номер "101" от очевидца поступило сообщение о том, что напротив входа в станцию метро "Первомайская" тонет человек, рассказали в Минском городском...
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