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Мужчина утонул в Свислочи около станции метро "Первомайская"

11.03.2019 10:10 — Разное | Интерфакс  
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10 марта в 21.50 на номер "101" от очевидца поступило сообщение о том, что напротив входа в станцию метро "Первомайская" тонет человек, рассказали в Минском городском управлении МЧС.

По прибытии к месту вызова на поверхности воды никого не наблюдалось.

В 22.21 водолазами РОСН обнаружен мужчина 1987 г.р., который находился в 1 метре от берега. Глубина реки в данном месте составляет 1,7 метра, ширина 40 метров.

В 22.22 работниками скорой медицинской помощи была констатирована смерть.

 
 
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10 марта в 21.50 на номер "101" от очевидца поступило сообщение о том, что напротив входа в станцию метро "Первомайская" тонет человек, рассказали в Минском городском...
 
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